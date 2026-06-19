各地で天気急変　豪雨で道路が冠水　ひょうや雷　都心は真夏日…週末は広く雨に　台風の“たまご”発生

19日午後4時半過ぎの北海道・旭川市。

天気が急変し、ゲリラ雷雨に見舞われました。

アスファルトを雨が打ち付け、白くかすんでいました。

福岡・北九州市でも大粒の雨が降っていました。

九州では梅雨空が広がる天気となった一方で、関東では18日夜、大気の状態が不安定となっていました。

昨夜の群馬・渋川市では雷が相次ぎ…、長野・小諸市ではひょうが降りました。

19日も栃木・鹿沼市で夕方から雨が降り出しました。

このあとの時間帯も天気の急変に注意が必要です。

近畿、東海、関東は梅雨の中休みで気温が上昇。

東京都心で最高気温30.3度。八王子市で31.4度と久しぶりの真夏日となりました。

梅雨の貴重な晴れ間が、夏の風物詩にある影響をもたらします。

東京・あきる野市の直売所では開店前から大行列。

並んでいる人たちのお目当ては、夏野菜のトウモロコシ。

その人気の秘密は夜明け前の畑にありました。

まだ日が昇る前にトウモロコシを収穫していました。

トウモロコシ農家・藤村省吾さん：

日が昇る前に朝方に収穫するのが、トウモロコシのベストタイミングだと言われている。

トウモロコシは、夜に葉っぱにたくわえられていた糖分が実に送られるため、夜明け前の最も甘いタイミングで収穫しています。

“朝採れ”ならぬ“夜採れ”の野菜です。

午前9時、直売所がオープンすると、開店早々お客さんが一目散に店内へ。

売り場に設置したカメラが捉えたのは、その売れ行き。

2袋を手に抱え、さらにもう1袋と、どのお客さんも手を伸ばしてお買い上げ。

あっという間にトウモロコシが減っていきます。

開店からわずか7分で“夜採れ”のトウモロコシが約1000本も売り切れました。

また、日本のはるか南で台風のたまごの熱帯低気圧が発生。

今後の空模様を心配しているのは週末に行われるイベントの関係者です。

川崎市では世界のグルメが集まったフードフェスが19日からスタート。

台湾屋台の定番・特製スパイスで味付けした巨大なフライドチキン。

人気の味ですが心配なのは空模様です。

台湾唐揚げ屋台・店員：

週末天気が悪くなりそうなので、できれば今日中にたくさん来てくれたらいいいな。

関東では20日から天気が下り坂。

一日中、雨が降る梅雨空が復活します。

鶏肉が高騰する中、イベントに合わせ500食分を用意したものの…。

台湾唐揚げ屋台・店員：

雨降ったら、もう大打撃。

イベントでは屋根で雨をしのげるエリアも設置するなど対策がとられていますが、雨の降り出しなど最新の情報に注意が必要です。