高校生プロゴルファーの“金ちゃん”こと、加藤金次郎選手がACNツアー史上最年少優勝を果たしました！

【写真を見る】高校生プロゴルファー 加藤金次郎選手 国内男子ゴルフの下部ツアー史上最年少で優勝 ｢世界へはばたいていけるような選手になりたい｣

去年、男子ゴルフ史上最年少でプロデビューを果たした、愛知県瀬戸市出身の高校生プロゴルファー加藤金次郎選手、愛称「金ちゃん」。

17日から福岡県で行われていた、国内男子ゴルフの下部ツアーに出場しました。

「世界へ羽ばたいていけるような選手になりたい」

最終日の19日は4位タイからスタートすると、最終ホールでイーグルを奪い、この日だけでスコアを7つ伸ばした金ちゃんは、トップと並んでプレーオフに突入。

すると…2ホール目でバーディを奪い、プロ10戦目にして、ACNツアーを史上最年少で制しました！

（加藤金次郎選手）

「この優勝をきっかけに、ACN（下部）ツアーからレギュラーツアー、世界へはばたいていけるような選手になりたいと思っているので、これからも応援よろしくお願いします」