ほっともっと、新TVCM『倍盛シリーズ&ミニ冷やしわかめうどん』篇を東北エリア限定で公開
持ち帰り弁当の「Hotto Motto(ほっともっと)」は6月18日より、6月新商品のTVCM『倍盛シリーズ&ミニ冷やしわかめうどん』篇を、東北エリア限定で順次放映している。
ほっともっと「倍盛シリーズ」
「倍盛シリーズ」は、「チキン南蛮弁当」「しょうが焼き弁当」「おろしチキン竜田弁当」「デミグラスハンバーグ弁当」「ビーフカットステーキ弁当」など、人気弁当の肉が2倍になったボリューム満点のシリーズ。
「ミニ冷やしわかめうどん」(160円)は、国産小麦100%の“讃岐うどん麺”に、わかめと天かすをトッピング。かつお、煮干し、昆布の旨味に生姜の風味を効かせた、専用の「冷やしうどんつゆ」をかけていただく、さっぱり涼やかなサイドメニューとなっている。
ほっともっと、新TVCM『倍盛シリーズ&ミニ冷やしわかめうどん』篇
新TVCM『倍盛シリーズ&ミニ冷やしわかめうどん』篇では、「倍盛九州チキン南蛮弁当」や「倍盛しょうが焼き弁当」など、「倍盛シリーズ」ならではのボリューム感がダイナミックに表現されている。さらに、初夏にうれしいさっぱりとしたサイドメニュー「ミニ冷やしわかめうどん」も登場する。
ほっともっと「ミニ冷やしわかめうどん」
いずれも6月18日より順次公開されており、ほっともっと公式YouTubeでも観ることができる。
ほっともっと「倍盛シリーズ」
「倍盛シリーズ」は、「チキン南蛮弁当」「しょうが焼き弁当」「おろしチキン竜田弁当」「デミグラスハンバーグ弁当」「ビーフカットステーキ弁当」など、人気弁当の肉が2倍になったボリューム満点のシリーズ。
ほっともっと、新TVCM『倍盛シリーズ&ミニ冷やしわかめうどん』篇
新TVCM『倍盛シリーズ&ミニ冷やしわかめうどん』篇では、「倍盛九州チキン南蛮弁当」や「倍盛しょうが焼き弁当」など、「倍盛シリーズ」ならではのボリューム感がダイナミックに表現されている。さらに、初夏にうれしいさっぱりとしたサイドメニュー「ミニ冷やしわかめうどん」も登場する。
ほっともっと「ミニ冷やしわかめうどん」
いずれも6月18日より順次公開されており、ほっともっと公式YouTubeでも観ることができる。