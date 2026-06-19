長寿ホラーアニメ「闇芝居 十七期」がテレ東にて 2026年7月から放送開始！！津田寛治、紙芝居屋の“おじさん”役で十七期続けての出演決定！！風輪の新曲「闇芝居のブルース」がエンディングテーマに決定！！

アニメ「闇芝居」新シリーズ テレ東 にて放送決定！！

長寿ホラーアニメ「闇芝居 十七期」が 2026年7月から放送開始！！

津田寛治、紙芝居屋の“おじさん”役で十七期続けての出演決定！！

風輪の新曲「闇芝居のブルース」がエンディングテーマに決定！！

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よってらっしゃい、みてらっしゃい、「闇芝居」の時間ダヨ…。

深夜放送の闇に紛れてひっそりと作り続けられてきた昭和レトロなホラーアニメ「闇芝居」。新シリーズとなる「闇芝居 十七期」が、2026年7月12日（日）からテレ東にて放送されることが決定しました。

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「闇芝居」 とは…

身の回りの怪奇な都市伝説をテーマに、現代では珍しくなった“紙芝居”をデジタル表現で見せる昭和レトロな雰囲気満載の新感覚ホラーショートアニメシリーズ。2013年7月、「深夜のテレ東で突然はじまる紙芝居ホラー」として反響を呼んだアニメ「闇芝居」。以来、毎回異なるテーマで期を重ね、2026年1月には “結”の一文字から想起されるエピソードで綴る 十六期 が放送されました。

そして、2026年7月、“決”がテーマの都市伝説をお届けする 「闇芝居 十七期」 の放送が決定しました。

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津田寛治 が紙芝居屋の“おじさん”役で 十七期続けての出演決定！！

声の出演は、十七期続けて紙芝居屋の“おじさん”を演じる 津田寛治 。変幻自在の怪演で、一期から変わらぬ独自の世界観を演出。視聴者の皆様を、かつてない恐怖の世界へと誘います。

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テレビや映画、舞台で活躍する俳優・声優陣から 大石ともこ、土屋咲登子、篠田諒、白川礼、新納多朗、山根あん、五郎丸莉菜、花谷聡亮、そして、三宅美羽、中村朱里、更に、十七期のエンディングテーマを歌う 風輪（拓也・翔司） などバラエティーに富んだキャストが参加します。追加出演者については、公式SNS等での続報を楽しみにお待ちください。

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紙芝居屋のおじさん役 津田寛治 からコメントが到着！！

≪津田寛治 コメント≫

17シーズンを迎えるというのに、闇芝居の作品群は回を重ねる毎に観たことの無い世界観に踏み込んでいきます。このセンスとエネルギーはどこから来るのだろうといつも驚かされるのですが、今回もビックリしました。レコーディングスタジオの片隅で、いきなり僕の実写を撮り出したのです。手には精巧に作られた紙芝居オジサンのデスマスク...それを顔に装着したら口からあの言葉が...ヤミシバイノジカンダヨ。

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＜YouTube「闇芝居チャンネル」 新CM 先行場面カット＞

ホラーに造詣が深いクリエイター陣が再結集！！

脚本は、闇芝居シリーズを数多く手掛けてきた 熊本浩武、佐々木充郭、石上加奈子 が担当します。

作画は、竹谷和真、jimmy、おはぎ、海老原優、日暮桃花、にしやまひろし＆りえ、飯塚貴士、オオノオロカ、テレビ東京の 山川典夫 が担当します。

演出は、前シリーズから引き続き 船田晃 が担当します。

≪プロデューサー＆作画 山川典夫（テレビ東京アニメ局） コメント≫

さすがにもうオシマイかと思いきや何度も甦る「闇芝居」に、私自身が恐怖と期待に震えています。なんと、十七期です。ここにきてなお、津田寛治さんを筆頭に、キャストもスタッフもクリエイター全員がフルスイングしています。皆様も是非、暑さ厳しい夏の夜に、テレビの前で震えてください。

エンディングテーマは、風輪 の新曲 「闇芝居のブルース」 に決定！！

風輪 からコメントが到着！！

エンディングテーマは、2人組歌謡グループ 風輪 の新曲 「闇芝居のブルース」 に決定しました。拓也と翔司、二つの個性が重なるハーモニーが「闇芝居」の世界観と響き合う、懐かしくも新しい令和の歌謡曲となります。

≪風輪 コメント≫

この度エンディングテーマを担当させて頂く風輪です！

アニメのタイアップは初めてなのでワクワクしています！

楽曲「闇芝居のブルース」はアニメにぴったりなおどろおどろしさを表現させて頂き、楽曲の最後まで一つの物語として楽しんで頂けるような作品になっています！

イントロからドキドキして頂けると思います！

そしてなんと！声優にもチャレンジさせて頂きます！

闇芝居の世界観に入らせて頂けて光栄です！

2人とも初の声優ですが、皆様の日々の生活にスパイスを与えられたら嬉しいです！

「闇芝居」を「闇芝居のブルース」を愛して下さい！

おしまい。

津田寛治が出演するYouTube「闇芝居チャンネル」 新CMも今夏より放送開始！！

チャンネル登録者数が13万人を突破したYouTube「闇芝居チャンネル」では、一～十六期、スピンオフ作品、配信オリジナル作品等をランダムに不定期で配信しています。同時視聴による一体感を生み、チャット欄で盛り上がれるYouTubeライブ配信も、2年以上継続して実施中です。十七期の予習として是非ともご覧ください。

津田寛治 が出演するYouTube「闇芝居チャンネル」の新CMも今夏放送予定です。

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また、十七期の放送決定を記念して作られるオリジナル映像（おじさんダンス動画）をYouTube「闇芝居チャンネル」をはじめ、 XやTikTokの公式アカウント にて配信する予定です。歌って、踊って、どうぞお楽しみください。

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YouTube「闇芝居チャンネル」 https://www.youtube.com/@yamishibai_ch

X公式アカウント https://x.com/yamishibai_TX

TikTok公式アカウント https://www.tiktok.com/@yamishibai_tx

≪番組概要≫

【タイトル】 「闇芝居 十七期」

【放送日時】 2026年7月12日（日）深夜から放送開始

【放送局】 テレ東



【出演者】

津田寛治



大石ともこ

土屋咲登子

篠田諒

白川礼

新納多朗

三宅美羽

中村朱里

山根あん

五郎丸莉菜

花谷聡亮

拓也（風輪）

翔司（風輪）

他



【スタッフ】

プロデューサー 山川典夫 岩粼拓矢 船田晃

演出 船田晃

脚本 熊本浩武 佐々木充郭 石上加奈子

作画 竹谷和真 jimmy おはぎ 海老原優 日暮桃花 にしやまひろし＆りえ 飯塚貴士 オオノオロカ 山川典夫

絵コンテ 武藤聖馬 吉川兆二 竹谷和真

【エンディングテーマ】 風輪 「闇芝居のブルース」 （徳間ジャパンコミュニケーションズ）

【制作協力】 ILCASHIPS LEON STUDIO

【制作】 ILCA

【製作】 「闇芝居」製作委員会

【公式HP】 https://www.tv-tokyo.co.jp/anime/yamishibai17/

【公式X】 https://x.com/yamishibai_TX

【公式TikTok】https://www.tiktok.com/@yamishibai_tx

【公式YouTube】https://www.youtube.com/@yamishibai_ch

【コピーライト】 ©YAM