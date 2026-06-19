韓国は0-1でメキシコに敗れた

北中米共催ワールドカップ（W杯）に出場している韓国代表は、現地時間6月18日に行われたグループAの第2節でメキシコ代表と対戦し、0-1で敗れた。

GKキム・スンギュのキャッチミスから決勝点を奪われた一戦を、「スポーツ韓国」は「ありえないミスで喫した敗戦」と一蹴した。

初戦でチェコ代表に勝利し、この試合に勝てば首位でのグループ突破も確定する韓国だったが、後半5分のミスが大きく響いた。この場面について「後半5分にバカげたミスで、韓国は先制された。GKキム・スンギュは左サイドから右足で上げられたクロスを軽々とキャッチしたように見えた。GKキム・スンギュがボールを持って降りた時、目の前のDFイ・ギヒョクと衝突してボールを落とし、メキシコのMFルイス・ロモがボールを押し込んでリードを奪った。キム・スンギュとイ・ギヒョクのあり得ないミスで失点を喫し、韓国は敗れたのだった」と伝えている。

また、1点ビハインドの状況で、エースのFWソン・フンミンをベンチに下げたホン・ミョンボ監督の采配についても、「ホン・ミョンボ監督はソン・フンミンを外してオ・ヒョンギュを再び投入した。しかし、今回は奇跡は起こらなかった」とし、この采配を「驚くべき決断だった。チェコ戦で後半24分にオ・ヒョンギュが逆転ゴールを決めて、選手交代は成功した。今回もこの交代に希望を託したがうまくいかなかった」と、伝えている。

別の記事でもこの交代にフォーカスした「スポーツ韓国」は「ソン・フンミンが30代半ばで、高地で行われている試合だと考えれば、この交代が間違いだとは言い切れない。オ・ヒョンギュはチェコ戦でもゴールを決めている。だが、この試合での交代は0−1の局面で、攻守のバランスを維持しながらストライカーのタイプを変えるのではなく、ストライカーの枚数を増やすべきだった。実際、その後はFWチョ・ギュソンを入れて2トップにしている。そうするのであれば、より経験のあるソン・フンミンを残した方が良かっただろう」とし「ソン・フンミンは、ホン・ミョンボから信頼を得られていないのだ」とまとめている。（FOOTBALL ZONE編集部）