サッカー元日本代表・武田修宏、『上沼・高田のクギズケ！』3年半ぶり出演 サッカーに例えて意気込み【コメントあり】
毎週日曜に放送している読売テレビ・中京テレビ『上沼・高田のクギズケ！』は特別編としてあす20日午前9時25分から放送する。元サッカー日本代表・武田修宏が約3年半ぶりに出演する。
月600万円の報酬→1年間スイートルームで生活を明かした武田修宏
今回は、昭和・平成・令和の芸能ニュースを掘り下げる特別企画「昭和・平成・令和 芸能NEWSふり返りSP」を実施。山口百恵さんや都はるみさん、5月末で活動を終了した嵐など時代を彩った国民的アイドルの伝説のフィナーレ、そして上沼の海原千里・万里時代の秘蔵写真や高田の懐かしの映像などを一挙公開する。
武田は自身が代表でともにプレーした日本代表・森保一監督との関係やバブル時代の豪快＆モテ伝説を激白する。
■武田修宏コメント
3年半前に番組出演したときは、サッカーに例えると、上沼さんがゲームメイクをして、高田さんが自由に動き回るスタイルでした。今回、自分に求められるのは状況に応じたプレーをすることかと。この3年半の間に、Jリーグのチームでコーチ経験などの実戦を積んできたので、お二人のプレーを生かしながら、上沼さんの急なフリにもしっかりと対応していきたい。
【出演】
＜MC＞
上沼恵美子
高田純次
＜ゲスト＞
武田修宏
ナジャ・グランディーバ
ぺこぱ（シュウペイ、松陰寺太勇）
今井アンジェリカ
＜専門家＞
中西正男（芸能記者）
藤谷英志（元講談社編集長）
門倉貴史（経済評論家）
吉田たかよし（医学博士）
月600万円の報酬→1年間スイートルームで生活を明かした武田修宏
今回は、昭和・平成・令和の芸能ニュースを掘り下げる特別企画「昭和・平成・令和 芸能NEWSふり返りSP」を実施。山口百恵さんや都はるみさん、5月末で活動を終了した嵐など時代を彩った国民的アイドルの伝説のフィナーレ、そして上沼の海原千里・万里時代の秘蔵写真や高田の懐かしの映像などを一挙公開する。
■武田修宏コメント
3年半前に番組出演したときは、サッカーに例えると、上沼さんがゲームメイクをして、高田さんが自由に動き回るスタイルでした。今回、自分に求められるのは状況に応じたプレーをすることかと。この3年半の間に、Jリーグのチームでコーチ経験などの実戦を積んできたので、お二人のプレーを生かしながら、上沼さんの急なフリにもしっかりと対応していきたい。
【出演】
＜MC＞
上沼恵美子
高田純次
＜ゲスト＞
武田修宏
ナジャ・グランディーバ
ぺこぱ（シュウペイ、松陰寺太勇）
今井アンジェリカ
＜専門家＞
中西正男（芸能記者）
藤谷英志（元講談社編集長）
門倉貴史（経済評論家）
吉田たかよし（医学博士）