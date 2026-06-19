雷が鳴っている日、ワンコはソファでくつろいでいるお姉ちゃんのもとへ…。思わず抱きしめたくなるほど可愛い行動が話題になり、投稿は記事執筆時点で7万7000回再生を突破しています。

【動画：雷が鳴っている日、音で怖くなってしまった保護犬→お姉ちゃんに助けを求めにいって…赤ちゃんのような行動】

雷がゴロゴロ鳴っていたら…

YouTubeチャンネル「ワンジローと一緒!」に投稿されたのは、雷が鳴っている時に保護犬の「ワンジロー」くんが見せた行動です。とても臆病なワンジローくんは、以前雷の音を聞いて怖がっていたため、「大丈夫かな？」とお父さんは心配していたそう。

しかしこの日のワンジローくんは、雷がゴロゴロ鳴っていても意外と落ち着いていたとか。そして「そんなに怖がってないね！」と声を掛けて撫でてあげたら、ニコッと笑顔を見せてくれたといいます。そんなワンジローくんの姿を見て、お父さんは「成長したな～」と感心していたのですが…？

ワンコの可愛すぎる行動

しばらく一緒に過ごしているうちに、お父さんはワンジローくんが普段よりも甘えん坊になっていることに気付いたそう。ようやくお父さんのそばを離れたかと思うと、今度はお姉ちゃんに助けを求めに行くワンジローくん。どうやら以前よりは雷に慣れたものの、やはり怖いようです。

ワンジローくんが隣にお座りしたので、優しく撫でてあげるお姉ちゃん。撫でるのをやめると、ワンジローくんはお姉ちゃんの腕にちょんっと触れて、「もっと慰めて」とお願いしたそう。あまりにも愛おしい行動に、キュンとせずにはいられません！

そしてお姉ちゃんが再びナデナデしてあげたら、ワンジローくんは「ありがとう」を伝えるようにその手をペロペロと舐めていたとか。

ご家族を信頼する姿にほっこり

ワンジローくんは雷が鳴っている間はひとりになりたくないようで、その後もお父さんに甘えたりお母さんの足元でウトウトしたり、常に誰かのそばで過ごしていたそうです。

小さな子どものように甘えたり頼ったりする姿から、ご家族を心から信頼していることが伝わってきます。これからもワンジローくんがご家族に守られて、たっぷり愛情を注いでもらいながら、穏やかな日々を過ごせますように。

この投稿には「可愛いしか言葉が出ません」「お手々をチョン！の仕草がたまらない」「おねえちゃんが側で守ってくれるから安心やね」「サポートするご家族素敵です」といったコメントが寄せられています。

ワンジローくんの可愛い姿やご家族との尊い日常をもっと見たい方は、YouTubeチャンネル「ワンジローと一緒!」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ワンジローと一緒!」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。