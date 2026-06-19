スクウェア・エニックスは、『ファイナルファンタジーX』が2026年7月19日に誕生25周年を迎えることを記念し、「SQUARE ENIX POP UP STORE」を大丸心斎橋店および大丸東京店で開催することを発表した。

【画像あり】25th ANNIVERSARYロゴをあしらったアイテムなどラインナップ

「SQUARE ENIX POP UP STORE」は、「ドラゴンクエスト」「ファイナルファンタジー」「キングダム ハーツ」などスクウェア・エニックスの人気シリーズに関連するグッズや音楽商品、コミックグッズを取り揃えた期間限定ショップ。今回は『ファイナルファンタジーX』のグッズ販売に加え、25周年記念アートの壁面デザインやディフォルメイラストのミニパネルなどの展示も実施される。

会場で展開される商品は、ティーダのショルダーバッグ（5,280円／税込）、ユウナのビッグトートバッグ（6,050円／税込）、フラタニティのラメ入りキーホルダー（1,980円／税込）といったキャラクターグッズに加え、25th ANNIVERSARYロゴをあしらったちりめん風巾着（3,080円／税込）、アクリルキーホルダー（1,650円／税込）、Tシャツ（4,620円／税込）など、記念アイテムも多数登場する。

ティーダおよびユウナのぬいぐるみ（各4,400円／税込）、トレーディング形式のキャラクターアクリルシール（単品880円／税込）、ミニアクリルブロックコレクションやキャラクタータグキーホルダーといったカプセルトイ商品（各400円／税込）も用意される。

他にも音楽や美術に関連した商品が用意されている。「FINAL FANTASY X LP Vinyl Set -Eternal Calm-」（9,350円／税込）、オフィシャルショップ限定の「ザナルカンドにて Compilation Album」（2,420円／税込）、「ファイナルファンタジーX 25thアニバーサリー メモリアルアルバム＜HDリマスター版＞」（3,520円／税込）などが販売される。「FINAL FANTASY X - House Grooves」（3,300円／税込）は7月22日から販売予定。

あわせて、大丸松坂屋百貨店とコラボレーションしたポップアップストア「FINAL FANTASY X 25th ANNIVERSARY × DAIMARU MATSUZAKAYA COLLECTION」も両店で開催される。同ストアでは、『FINAL FANTASY X』の儚さと美しさをテーマに再構築したアパレルや雑貨が展開される。

両ポップアップを連動させたノベルティプレゼントキャンペーンも実施。一方の会場で購入したレシートをもう一方の会場に持参すると、購入金額に応じて特典が贈呈される。第1弾は税込6,600円ごとに全8種のラバーコースターを1枚、第2弾は税込3,300円ごとに全8種のカップマーカーを1枚、それぞれランダムでプレゼントする。いずれもなくなり次第終了となる。なお、本キャンペーンは同一店舗内の2会場を回るものであり、大丸心斎橋店と大丸東京店の両方を巡回するものではない。

（文＝リアルサウンドテック編集部）