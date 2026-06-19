●梅雨前線北上 今夜~あす20日(土)は一時激しい雨も

●レベル付きの大雨情報が出るかも…最新情報など注意

●新たな台風発生の兆し 来週は「台風＋梅雨前線」の心配も

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梅雨前線が九州を北上しています。きょう19日(金)の県内は、日中から時々雨雲が流れ込んできましたが、その雨雲と別に、九州には前線本体の一段と活発な雨雲が広がっており、これが北上中…これから県内へ流れ込んできます。





あす20日(土)にかけて前線は中国地方を横切るくらいまで北上。また、前線上の低気圧も朝鮮半島方面から西日本付近を通過していきそうです。





まず前線北上に伴う活発な雨雲が、今夜遅く～あす20日(土)未明で県内に一時激しい雨を降らせます。



その後、朝から日中もなかなか雨が止まず、昼過ぎ頃も低気圧の通過で再び雨が強く、もしくは激しく降る時間がありそうです。





県内は、あす20日(土)夕方までの24時間で多い所100ミリの雨が降る予想。今年の梅雨これまでの中では一番のまとまった雨にはなり、レベル付きの大雨の情報が出てくる可能性があります。今後の最新の気象情報や、雨の降り方、周りの様子の変化など十分気をつけて、安全第一を意識した行動を心掛けて過ごしましょう。

あさって21日(日)になると活発な雨雲は県内から抜け、雨は、にわか雨程度となってくる見込みです。





また、この先の天気でもう1つ、気がかりなことがあります。日本のはるか南の熱帯低気圧が、今週末のうちには台風に発達する見通しとなり、来週にかけては発達しながら沖縄の南へ進んでいく見通しです。



この台風で日本付近の梅雨前線が一段と活動を強め、来週にかけては、いっそう雨の降り方に緊張感が高まる日がやってくる可能性があります。

まだ台風の動向により、前線の動きや雨の見通しなどの予測に幅がある状況ではありますが、梅雨最盛期に入り、大雨のリスクは高まってきている…ということはシッカリ意識した生活を心掛けていきましょう。



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今夜遅く～あす20日(土)未明で、一時激しい雨のおそれ。その後もしばらく、強弱を繰り返しながら雨が続き、昼過ぎ頃にも再び雨が強まる雨の強く、もしくは激しく降るタイミングがありそうです。雨の降り方次第では、川の急な増水、小規模な道路冠水や土砂災害などが起こる所があるかもしれません。雨の降り方や周りの様子に十分気をつけて、安全第一で過ごしましょう。





あさって21日(日)は二十四節気の「夏至」ですが、太陽は分厚い雲に隠され、昼間の長さはあまり実感できない一日。大雨の心配はないものの、にわか雨は所々残りやすいでしょう。





来週も梅雨前線は西日本付近にとどまりやすく、度々天気がぐずつきそうです。少々まとまった雨になることもあるなど、梅雨最盛期を思わせる日々となってきます。また、日本の南の海上で発達する台風の動きによっては、さらに梅雨前線の活動が強まるおそれもあります。前線とともに台風の動向にも十分ご注意ください。



（KRY山口放送 気象予報士 山本昇治）

