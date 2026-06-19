サンリオキャラのカエル姿が可愛い！ 300円で手に入る、2026年6月発売「サンリオキャラクターズ けろけろパーティー めじるしアクセサリー」全6種が見逃せない【最新ガチャ情報】
数あるガチャガチャ（カプセルトイ）の中から、今チェックしておきたいガチャガチャの魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、バンダイの「サンリオキャラクターズ けろけろパーティー めじるしアクセサリー」です。限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
バンダイから2026年6月に発売される「サンリオキャラクターズ けろけろパーティー めじるしアクセサリー」（税込300円）。全6種のラインアップとなっています。
サンリオキャラクターズ けろけろパーティー めじるしアクセサリー
▼メーカー
バンダイ
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込300円
▼ラインアップ
全6種
・ハローキティ
・マイメロディ
・ポチャッコ
・ポムポムプリン
・クロミ
・シナモロール※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)
「サンリオキャラクターズ けろけろパーティー めじるしアクセサリー」が見逃せない！
バンダイから2026年6月に発売される「サンリオキャラクターズ けろけろパーティー めじるしアクセサリー」（税込300円）。全6種のラインアップとなっています。
クリア素材とカエル姿が可愛い！梅雨のおともにぴったりなデザインサンリオキャラクターズが、カラフルでハッピーなかわいいカエル姿のめじるしアクセサリーとして登場しました。全体にクリア素材が使用されており、これからの季節にぴったりな涼しげで愛らしい仕上がりが魅力です。傘の取っ手やペットボトルなどに付けられる仕様になっており、雨の日も楽しく過ごせる梅雨のおともに最適なアイテムとなっています。
詳細情報▼商品名
サンリオキャラクターズ けろけろパーティー めじるしアクセサリー
▼メーカー
バンダイ
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込300円
▼ラインアップ
全6種
・ハローキティ
・マイメロディ
・ポチャッコ
・ポムポムプリン
・クロミ
・シナモロール※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)