久保不在のチュニジア戦でも“鍵”になるか…「最も印象的なのはマエダの動き出し」前田大然の“シャドー秘策”を英メディア絶賛　FIFAデータが示す圧巻の貢献度【W杯】

驚異的なスピードで攻守に貢献する前田。次戦もスタメンを張ることになるだろうか(C)Getty Images

北中米ワールドカップを戦っているサッカー日本代表は、初戦のオランダ戦を2-2で引き分け、勝ち点1を獲得した。この試合で日本は、左シャドーのポジションに誰が入るのか注目された中、森保一監督は前田大然をスタメンで起用。これまで同ポジションでの出場がほとんど無かったことで、前田の2列目起用を“秘策”と呼ぶ声も上がった。

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前田は優勝候補オランダを相手に序盤から存在感を示し、66分に交代が告げられるまで精力的にピッチ上を動き回っていた。そして、持ち前の運動量を武器に背番号11が初戦で見せた攻守における働きが特筆すべきものだったと、英サッカーサイト『67HAILHAIL』が報じている。

普段はセルティックの情報を発信する同メディアは、オランダ戦の前田のプレーを振り返る特集記事を配信。セルティック所属の日本人快速アタッカーがW杯でも、相手の脅威になっていたと伝えている。

同メディアは、FIFAが発表した日本対オランダ戦のトラッキングデータを引用し、「最も印象的なのは、マエダの動き出しだ」と指摘。「セルティックのFWは、この試合でボールを受けるための動きを23回見せ、そのうち17回はオランダ守備陣の背後へ抜け出すランだった。この『背後へのラン』の数は、日本代表の選手の中で最多だった」と綴っている。