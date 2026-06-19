久保不在のチュニジア戦でも“鍵”になるか…「最も印象的なのはマエダの動き出し」前田大然の“シャドー秘策”を英メディア絶賛 FIFAデータが示す圧巻の貢献度【W杯】
驚異的なスピードで攻守に貢献する前田。次戦もスタメンを張ることになるだろうか(C)Getty Images
北中米ワールドカップを戦っているサッカー日本代表は、初戦のオランダ戦を2-2で引き分け、勝ち点1を獲得した。この試合で日本は、左シャドーのポジションに誰が入るのか注目された中、森保一監督は前田大然をスタメンで起用。これまで同ポジションでの出場がほとんど無かったことで、前田の2列目起用を“秘策”と呼ぶ声も上がった。
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前田は優勝候補オランダを相手に序盤から存在感を示し、66分に交代が告げられるまで精力的にピッチ上を動き回っていた。そして、持ち前の運動量を武器に背番号11が初戦で見せた攻守における働きが特筆すべきものだったと、英サッカーサイト『67HAILHAIL』が報じている。
普段はセルティックの情報を発信する同メディアは、オランダ戦の前田のプレーを振り返る特集記事を配信。セルティック所属の日本人快速アタッカーがW杯でも、相手の脅威になっていたと伝えている。
同メディアは、FIFAが発表した日本対オランダ戦のトラッキングデータを引用し、「最も印象的なのは、マエダの動き出しだ」と指摘。「セルティックのFWは、この試合でボールを受けるための動きを23回見せ、そのうち17回はオランダ守備陣の背後へ抜け出すランだった。この『背後へのラン』の数は、日本代表の選手の中で最多だった」と綴っている。
さらに、ディフェンス面においてもその走りが効果的だったとして、「マエダは前線から相手を追い込む動きを33回記録し、そのうち24回は相手への直接的なプレッシャーにつながった」と説明。続けて、「FIFAのデータによれば、彼はボールを持っていない状況で最も活発に働いた日本代表選手の1人だった。それこそが、監督たちから絶大な信頼を得ている理由でもある」と断じている。
トピック内では、前田の出場66分間における各種スタッツも紹介しており、「総走行距離：8252メートル」「高速ラン：132回」「スプリント：66回」「最高速度：時速33.5キロ」などの数字が並ぶ。
これらの記録について同メディアは、「この試合で、これほどの強度に近づけた選手はほんのわずかだった」と明かし、他にも、「統計が示しているのは、ボールが足元に届くはるか前の段階から相手に問題を引き起こしている選手（前田）の姿だ。そして、それこそがマエダが今なおセルティックで最も重要な選手の1人であり続ける理由なのである」として、チームへの貢献度を強調した。
自身2度目のW杯でも前田は自らの特徴を最大限に発揮している。大会初戦から、森保ジャパンの戦術を語る上で欠かせない存在であることを改めて印象付けた。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]