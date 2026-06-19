今日の運勢がサクッと分かる！ 人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】。2026年6月20日はどんな1日になるのか、星座ごとに読み解いていきましょう。

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人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年6月20日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？

12位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）


周囲から誤解されやすい日。うかつな発言に注意すること。

11位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）


グループ行動にツキあり。トイレに行くのも人と一緒がおすすめ。

10位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）


ひとりで過ごす時間が大事。本や音楽でリフレッシュを。

9位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）


人の悪いところに目がいきがち。長所に目を向けてみて。

8位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）


運気は低迷。でも花が幸運の使者になるので、部屋に飾ってみよう。

7位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）


親や目上の人と対立する暗示が。じっくり説得する覚悟を持って。

6位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）


欲しかったものをゲットできる運。数店チェックしてみよう。

5位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）


気が重くなるような用事が。早めに手をつける心掛けを。

4位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）


うれしいニュースが到来。周囲と喜びを分かち合うと◎。

3位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）


スポーツへの誘いあり。積極的に応じると楽しめるはず。

2位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）


レジャー運快調。あなたが企画を考えると楽しさは満点！

1位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）


人気者になれる日。でも調子に乗り過ぎないよう注意を。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)