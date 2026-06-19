2026年6月20日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年6月20日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
周囲から誤解されやすい日。うかつな発言に注意すること。
グループ行動にツキあり。トイレに行くのも人と一緒がおすすめ。
ひとりで過ごす時間が大事。本や音楽でリフレッシュを。
人の悪いところに目がいきがち。長所に目を向けてみて。
運気は低迷。でも花が幸運の使者になるので、部屋に飾ってみよう。
親や目上の人と対立する暗示が。じっくり説得する覚悟を持って。
欲しかったものをゲットできる運。数店チェックしてみよう。
気が重くなるような用事が。早めに手をつける心掛けを。
うれしいニュースが到来。周囲と喜びを分かち合うと◎。
スポーツへの誘いあり。積極的に応じると楽しめるはず。
レジャー運快調。あなたが企画を考えると楽しさは満点！
人気者になれる日。でも調子に乗り過ぎないよう注意を。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)
12位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
周囲から誤解されやすい日。うかつな発言に注意すること。
11位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
グループ行動にツキあり。トイレに行くのも人と一緒がおすすめ。
10位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
ひとりで過ごす時間が大事。本や音楽でリフレッシュを。
9位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
人の悪いところに目がいきがち。長所に目を向けてみて。
8位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
運気は低迷。でも花が幸運の使者になるので、部屋に飾ってみよう。
7位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
親や目上の人と対立する暗示が。じっくり説得する覚悟を持って。
6位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
欲しかったものをゲットできる運。数店チェックしてみよう。
5位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
気が重くなるような用事が。早めに手をつける心掛けを。
4位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
うれしいニュースが到来。周囲と喜びを分かち合うと◎。
3位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
スポーツへの誘いあり。積極的に応じると楽しめるはず。
2位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
レジャー運快調。あなたが企画を考えると楽しさは満点！
1位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
人気者になれる日。でも調子に乗り過ぎないよう注意を。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)