「にしたんクリニック」を展開するエクスコムグローバルの西村誠司社長が１９日、自身のＴｉｋＴｏｋを更新。藤田ニコルへのＳＮＳ上のコメントが物議を醸したニュースを受け「ＳＮＳ時代の言葉との向き合い方」について持論を語っている。

動画内で西村社長は、病気で子供を持てない人への配慮を巡る議論に触れつつ「私は逆に『髪の毛がない男性の気持ちは分かるのか』と思った」と、自らの薄毛を例に挙げてユーモアたっぷりに切り出した。

自身も日頃からＳＮＳ上で「お金があっても髪の毛は増やせない」「髪の毛だけは（社長に）勝っている」といった外見に関するコメントを浴びていることを告白。その上で「人それぞれ悩みやコンプレックスは違う。だからこそ相手がどう感じるかを想像することが大切」と、ＳＮＳ社会における「他者への想像力」の重要性を訴えた。

さらに経営者らしい前向きな姿勢で「コンプレックスは隠すより笑いに変えた方が人生は楽になる」と断言。自身の薄毛についても「シャンプーが楽」「朝の準備が早い」などのメリットを自虐気味に紹介し、コンプレックスをポジティブに受け止める生き方を提示した。

最後には「全国の薄毛仲間の皆さん、ぜひコメント欄に書き込んでください」と呼びかけるなど、ユーモアと優しさが詰まった発信となっている。