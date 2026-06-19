親が子供の成長を促すためにできることは何か。ニトリHD代表取締役会長の似鳥昭雄さんは「子供が失敗しないように親が先回りしてしまうと、子供が失敗から学ぶ機会を奪ってしまう。重要なのは、本人が『好き』と思えるもの、力を注げる部分を見つけられるような環境を整えていくことだ」という――。

※本稿は、似鳥昭雄『発達障害の私だからこそ、成功できた』（祥伝社）の一部を再編集したものです。

写真＝iStock.com／Milatas ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Milatas

■2、3年で部署異動をさせる理由

ニトリの成長を支えてくれているのは社員ですが、その人材育成の柱として「配転教育」を行なっています。これは2、3年で部署異動を行ない、社員にさまざまな部署の仕事を経験してもらう取り組みで、それぞれの隠れた長所を発見できる良さがあります。

自分の短所はコンプレックスとなりやすいからこそ、自分自身でもよくわかります。でも長所は案外本人もわかっていないことが多い――というのが、発達障害の特性とともに生きてきた私の考えです。

なのでニトリでは、「その人の良いところは何か？ 何が得意なのか？」を探し出すために、部署を変えていろんな経験をしてもらうようにしています。すると、それまでは見えてこなかった部分が表に出てくるのです。

1人ひとり、年齢も違えば職種も違い、それぞれに持っている技術や資格も異なります。その人が本当は何を得意としているのかは、過去の経験からだけではわからないものです。だからこそ、ニトリでは社員にたくさんの機会を与えています。

「あなたこれ、向いているんじゃない？」「これ、やってみたら？」。そう言ってあげるのです。「自分はダメなヤツだ……」と思い込んでいても、1つくらいは「これならいけそう」という長所があるものです。

■苦手なことで逆転することは難しい

それを早く、自分で見つけるのが一番ですが、ニトリでは「配転教育」をすることで社員の長所発見の可能性を上げています。1つでも長所が見つかれば、その他の短所は隠れちゃいますから。

私なんか、まさにそうです。100あるうち、長所は1つしかない。勉強は苦手だし、整理整頓もできないし、物事が終わるとそれを覚えていることもできない。本当に短所だらけです。

ただその分、失敗しても悩み続けたりはしませんし、たまたま商品の仕入れや開発に興味を持てたことがよかったなあと思います。好きなことには集中できますから。

他に向いていることがあるかもしれないのに、とにかく短所を改善しようとして、それをどうにかやれるレベルにできたとしても、長所と言えるまで高めることはまずできません。

自分が苦手なことを得意とする人は必ず世の中にいて、そう簡単に逆転できるものではないのです。それよりも、長所を見つけて、それを生かせる仕事を与える。そして長所をさらに伸ばしていく。

こうしたほうが、部下としても自分の成長を実感できるものですし、その成長は会社の成長にも繫がっていきます。

■かつての自分が重なる子どもたちと学ぶ

この配転教育に近い考え方の取り組みを、2021年から東京大学先端科学技術研究センターの中邑賢龍(なかむらけんりゅう)先生の研究室と一緒に行なっています。「LEARN with NITORI」というプロジェクトです。

じっと席に座っていられない、落ち着きがない、忘れ物が多い、勉強が嫌い、友だちと話が合わない、空気が読めない、こだわりが強い……など、まるで私の子どもの頃と同じような特徴を持った小中高生たちに参加してもらって、自分らしく、自由に楽しく学ぶプログラムです。

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東大で行なわれたオープニングイベントでは子どもたちと直接話をしたり、小樽(おたる)の似鳥美術館を会場にしたイベントを開催したりしました。山口県で行なった「初めてのアルバイト体験＆保護者向け子育て相談会」では保護者の方々とも交流。子どもたちにはニトリの店舗でアルバイトしてもらいました。

プログラムに参加した子からは、「学校がつまらなかった。苦手なことを普通にさせようとするところだから」といった声が聞かれました。学校に馴染めない悩み、そんな自分を否定してしまって、自信をなくしている様子が伝わってきます。

■子どもは放置し、失敗から学ぶ機会を奪わない

私はかつての自分のように、学びに意欲や自信が持てない子を応援したいという思いで参加していたのですが、中邑先生の次のような言葉にハッと気づかされるところがありました。

「どんなことであっても、その子にとって気づきがあり、心が動けば、それでいい」

「子どもは放っておきましょう。親は失敗させないようにと、子どもにあれこれと言ってしまいがちですが、失敗はとても大事。口を出しすぎると、子どもが失敗から学ぶ機会を奪ってしまいます。

放っておいたら何もしない、動かない……という時は、子どもがつい動きたくなるような、動かないと損をしてしまうようなシナリオを描いてみましょう」

実は私たち夫婦も、私と似た特徴を持っている息子が失敗しないよう先回りして、過保護に育ててしまったところがあります。でも、いつまでも誰かの保護下で生きていくわけにはいきませんよね。

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本人が「好き」と思えるもの、力を注げる部分を見つけられるような環境を整えていくこと。それが大切なのだと「LEARN with NITORI」の活動を通して実感しています。

■先回りして限界を決めないこと

では、本人の「好き」と「長所」を見つけるためには、どうするのがいいか。あちこちへ連れ出すことです。たくさんの場所に連れ出して、たくさんの経験をさせながら、「この子には何が向いているのだろう」と観察していく。

家事も大いに手伝ってもらいましょう。自発的に行動できるよう、時には背中を押して強制することが必要な場面もあるはずです。

子どもが自分で「やろう」と思えるまで、チャンスを与え続けること。周りの目なんか気にしなくていいんです。堂々としていましょう。隠れたり、隠そうとしたりしないでください。

そして、「できない」部分をかばって、甘やかすのはやめましょう。むしろ厳しく、きちんと言うべき時は言わないとなりません。挨拶なんかは特に大事です。

「ありがとう」と「ごめんなさい」が周りの人たちにしっかり伝えられる方法を身につけておかないと、困るのはその子なのです。

その上で、子どもは自由にさせたほうがいい。うちの子はここまでしかできない、このくらいで十分と先回りして限界を決めないことが大切です。

私は子どもの頃から、サラリーマン以上にひたすら働いて、いっぱい失敗しながら必死に稼いで大学に行きました。日本全体が貧しい時代に貧しい家で育ったから、他に選択肢がなかったのです。

隠れたりもできません。今思うと、これはラッキーでした。そういう逆境に置かれ、乗り越えてきた経験が、今の事業の成功に繫がっているのですから。

■理想の上司は部下に難しい課題を与え見守る

「LEARN with NITORI」では、小中高生がそれぞれに「やってみたい」という思いを持ってプログラムに参加してくれます。そして、親や周りの大人は「応援してるよ！」と送り出すだけです。

自ら飛び込み、それを大人が応援する環境下で、本人たちは自分で考えながらトライ＆エラー、エラー＆ラーンを繰り返していく。すると、子どもたちの中には小さな自信がどんどん積み重なっていきます。

実はこれ、ニトリで心がけていることと同じです。

成長しようとする部下に難しい課題を与え、彼らの苦闘を愛情とともに見守っていてくれるのが、理想の上司。これは「下から見て優しい上司」と必ずしもイコールではありません。むしろ怖くて厳しい上司だと言えるかもしれない。でもそれでいいのです。

この人は自分の成長を望んでいるのか、それとも使い捨てでいいと思っているのか。それは部下にはすぐにわかります。接する態度が厳しくても、どんどん部下に挑戦させて「失敗の責任は私が取るから」と言ってくれる。上がそうでないと、下は伸びていきませんから。

どんどん違うことをやらせて、長所に気づかせ、自信を持たせる。そうやって小さな成功体験を積むことで、次のステップに行けるのです。

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■明るさと好奇心が壁を越える力になる

何事にも「明るさ」と「好奇心」が欠かせません。明るさは「明るい哲学」といってもいいでしょう。「明るい」とは、未来に希望を持つということ。「哲学」とは物事の見方や考え方。未来に希望があれば、変化することも恐れなくなります。

人生をより良いものにしたかったら、「あなたを見ていると元気が出る」と言われるような明るい人を目指しましょう。「人から見て明るく見えること」を常に意識として持っておいて、絶えず表に出すこと、行動に表すこと。具体的に言えば、誰と会ってもニコニコしていることです。

そうやって自分のありのままを明るく表に出していると、困った時に自分の欠点を補ってくれる人、助けてくれる人がどんどん現れて、運も向いてくるものです。

「どうせ自分はダメ人間だ」と、私もずっと、いつも思っていました。そんな自分が、今はこうしてたくさんの人に愛されているのですから。本当にラッキーだなあと思います。ぜひ、あなたもたくさんの人に愛される人になってください。

■自分だけの武器が見つかる方法

そして、「好奇心」。ここまで何度も好奇心の大切さを話してきましたが、私が成功できた理由、他のすごい経営者の人たちがうまくいっている理由を考えた時、やっぱり好奇心が大きな力になっていると思います。

似鳥昭雄『発達障害の私だからこそ、成功できた』（祥伝社）

思い立ったら、なんでもやりたい。そんな好奇心が次の行動に繫がっていく。失敗しても「なんで失敗したんだろう？」とまた好奇心が働くから、執念深く、粘り強く、新たな意欲を持って再挑戦できる。多くの人が躊躇するような場面でも、迷わず飛び込んでいける。それが私の経営者としての強みになっていきました。

自分の好奇心に素直でいましょう。特に発達障害の特性がある人は、好奇心の向かうまま、行動していくのがいいと思います。

もちろん、行動を起こせば起こすほど、壁にぶつかる場面も増えます。落ち込むこともありますし、周りの人をヒヤヒヤさせることもあるかもしれません。

でも、そういうことを繰り返すうちに強くもなるし、あなただけの武器が見つかるのです。そうした経験は動いてみたからこそわかること。行動しなければ、大きな学びも成長もありません。

苦しくても、まずは動いてみる。それが大事です。失敗してしまったら「またやっちゃった！」くらいの心持ちでいいんです。私がそうでしたから。

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似鳥 昭雄（にとり・あきお）

ニトリHD 代表取締役会長兼CEO

1944年、樺太生まれ。66年北海学園大学経済学部卒業。67年似鳥家具店を創業、72年似鳥家具卸センターを設立。社名を78年ニトリ家具、86年ニトリに変更を経て、2010年ニトリホールディングスに移行。16年から現職。

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（ニトリHD 代表取締役会長兼CEO 似鳥 昭雄）