女優の伊藤かずえが１９日に自身のＸを更新し、ＹｏｕＴｕｂｅの動画への意見に「違反なんですか？」と疑問をつづった。

伊藤は「私がＹｏｕＴｕｂｅでドライブトークしているのは違反なんですか？」と問いかけ、「ＮＨＫに意見した人がいるようですが、これは私の問題なので私のｓｎｓに直接言ってください」とコメント。

「これまで撮影したものはアップしますが、これからはドライブトークはやりません」と今後はドライブトークの動画を中止するとつづった。

この投稿には「違反ではないと思いますが…そうだとしたら同乗者との会話も出来ませんよね？？？」「そもそもユーチューブとＮＨＫなんの関わりがあるのか」「ＮＨＫなんも関係ないやん」「何が違反なのかな」などの声が上がっている。

伊藤は１９９０年から日産自動車の高級セダン「シーマ」を乗り続け、傷んだ愛車のレストア（修理、整備）も話題に。２２年から愛車でドライブトークなどを行うＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「やっちゃえ伊藤かずえ」を開始。最近では今月１５日にも「今日もシーマのドライブトークです」などと語りながら車に乗る動画をアップしていた。