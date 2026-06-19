6月21日は「父の日」です。百貨店にはプレゼント用の品が並び、飲食店ではキャンペーンが企画されています。

■八木菜月アナウンサー

「Happy Father’s Dayと書いてあります。」



福岡市・天神の大丸福岡天神店には、父の日ギフトが並んでいます。



ここ数年の父の日ギフトは、ネクタイなどの定番商品だけではありません。



気温40℃以上の日を「酷暑日」と呼ぶことになったことしは、健康かつ快適に夏を過ごせる商品などがそろっているということです。

また、食の贈り物もおすすめだといいます。



■八木アナウンサー

「九州産のウナギが1尾1998円と、2000円を切っています。大きくて立派ですね。」



稚魚が豊漁だった影響で、ことしの国産ウナギは、去年の同じ時期と比べて2割近く安いそうです。



■博多大丸 広報担当・立石幸菜さん

「お父さんによって趣味や過ごし方も違うと思いますので、お父さんを思ったプレゼントを選んでもらいたいと思っています。」

福岡市中央区のもつ鍋店でも、父の日に合わせたキャンペーンを準備しています。



■八木アナウンサー

「こちらのコース料理を頼むと、父の日のキャンペーンとしてスパークリングワインをプレゼントしてもらえるということです。」



キャンペーンは、6月21日から25日までの5日間です。男性を含む2人以上でコース料理を頼むと、1800円相当のスパークリングワインのミニボトルがプレゼントされます。

フランス産のスパークリングワインを選んだ理由を聞くと。



■やま中 広報担当・浪瀬紗彩さん

「中東情勢の影響で輸入酒の仕入れ値がアップしていて、1年前に比べて20～40パーセントぐらい上がっています。惜しみなく、ねぎらいの気持ちを込めてプレゼントしたいなと。」



店では、輸入酒の値上がりのほかにナフサ不足の影響も受けているそうですが、父の日という特別な日は家族で過ごしてほしいと考えています。



■浪瀬さん

「非日常のこのお店で家族団らん、お父さんをねぎらうような時間がつくれたらなと思って。羽を伸ばして過ごしてもらえたらと思います。」

ところで、「父の日」に関するこんなデータがあります。



ベビーシッターサービスなどを運営する「キッズライン」のアンケート調査によりますと、お父さん265人に「父の日のプレゼントは何がほしいか」と尋ねたところ、3位は「何もいらない」、2位は「家族みんなで過ごす時間」、1位は「感謝の言葉や手紙・手作りの品」で、物のプレゼントは5位でした。

福岡市・天神の雑貨店では、感謝の思いを伝えられるメッセージカードの売り上げが好調だということです。



■雑貨館 インキューブ天神店・山本凜さん

「お父さんに、手書きで温かい気持ちをそのまま届けられる商品をたくさんそろえています。」

父の日のシンボルカラーである黄色をモチーフにしたものや、お父さんの頑張りを通知表のように30項目で評価できるものもあります。



小学生たちに「お父さんへの通知表」をつくってもらいました。



■父親

「パパおしゃれ？」

■小学3年生

「パパ？」

■父親

「どう？おしゃれ？」

■小学3年生

「まあ…。」

小学3年生の娘の評価で、唯一「がんばろう」だったのは、「休みの日に、ごろごろしない」ことでした。



今後の目標の欄には、「ごろごろしないで」と書かれていました。



■父親

「すごく高評価ですね。ごろごろはそんなにしてないけれど。」

■小学3年生

「しているよ！休みの日はいつもしているよ！」

■父親

「そうなの？ごめんなさい。」



父の日をきっかけに、日頃は伝えられない思いを伝えてみてはいかがでしょうか。