『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「示談金名目で10万円恐喝か 『人生変わるよ』と脅す」についてお伝えします。

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19日、送検された望月彰容疑者（53）。今年4月、コンビニエンスストアで万引きした女子大学生を恐喝し、10万円を支払わせた疑いが持たれています。

警察によりますと、今年4月、20歳の女子大学生がコンビニで化粧品をパーカーの袖に隠し万引きしたところ、当時店長だった望月容疑者に見つかったといいます。

その後、バックヤードに連れていかれると。

望月容疑者

「いまいくら持っているの？」

女性大学生

「手持ちで5000円」

望月容疑者

「そんなのでは話にならない。口座にいくら入っているの？」

女性大学生

「4万円くらいです」

その後も“恐喝”は続き、望月容疑者は「ここで被害届出すか出さないかで、あなたの人生が変わるよ。いいの？」と恐喝し、示談金の名目で店内にあるATMで10万円を引き出させ、支払わせた疑いが持たれています。

望月容疑者は調べに対し「記憶がない」と容疑を否認しているということです。

望月容疑者はほかにも、直近の2年間で万引きをした複数の客から200万円ほどを得て、自動車の購入やリフォーム代などに充てていたとみられています。