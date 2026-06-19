示談金名目で10万円恐喝か 万引きした女子大学生を「人生変わるよ」と脅す
『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「示談金名目で10万円恐喝か 『人生変わるよ』と脅す」についてお伝えします。
◇
19日、送検された望月彰容疑者（53）。今年4月、コンビニエンスストアで万引きした女子大学生を恐喝し、10万円を支払わせた疑いが持たれています。
警察によりますと、今年4月、20歳の女子大学生がコンビニで化粧品をパーカーの袖に隠し万引きしたところ、当時店長だった望月容疑者に見つかったといいます。
その後、バックヤードに連れていかれると。
望月容疑者
「いまいくら持っているの？」
女性大学生
「手持ちで5000円」
望月容疑者
「そんなのでは話にならない。口座にいくら入っているの？」
女性大学生
「4万円くらいです」
その後も“恐喝”は続き、望月容疑者は「ここで被害届出すか出さないかで、あなたの人生が変わるよ。いいの？」と恐喝し、示談金の名目で店内にあるATMで10万円を引き出させ、支払わせた疑いが持たれています。
望月容疑者は調べに対し「記憶がない」と容疑を否認しているということです。望月容疑者はほかにも、直近の2年間で万引きをした複数の客から200万円ほどを得て、自動車の購入やリフォーム代などに充てていたとみられています。