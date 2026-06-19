県は、県が管理する国道や県道、合わせて約180キロの区間について、廃止や維持管理レベルの引き下げを検討していることを明らかにしました。



人口減少が進む中、効率的な道路の維持管理を目指して検討を進めてきたもので、全県単位での道路廃止の検討は、全国でも初めてとみられます。



これは、19日に開かれた県議会の建設委員会で明らかにしたものです。



県が管理する国道や県道について、廃止、または補修などの頻度を減らす維持管理レベルの引き下げの対象になっているのは、全部で46区間で、総延長は180.7キロです。





このうち国道は、仙北市と北秋田市を通る国道105号のうち、今後新たな道が開通して旧道となる7.4キロの区間と、東成瀬村の国道342号のうち、すでに旧道となっている2キロの区間です。県は、人口減少を見据えた効率的な道路の維持管理のあり方について昨年度から検討を進めていて、今回対象となったのは沿道の住民がいない区間や、将来的に人口が9割以上減る区間などです。県建設部 近藤雅部長「5年10年といった長期スパンの中でしっかり維持管理の部分を検討していきたいし、あとは廃止に向けてですね、段取りを組んでいきたいと思っています。これによってですね、しっかり道路の財源を確保しながら整備できるところはしっかり整備していくという観点で進めていきたい」全県単位での道路廃止の検討は全国でも初めてとみられ、県は今後、対象区間の市町村や地域住民と協議をして合意を目指すことにしています。県議会農林水産委員会「申し訳ございませんでした」一方、農林水産委員会では、にかほ市の金浦漁港の岸壁の改良工事をめぐって事務手続きにミスがあり、国からの補助金の返還が必要になったとして県が陳謝しました。予算執行前に必要な水産庁への認可申請や補助金の交付手続きを経ずに工事の契約を行ったなどの不備を指摘され、補助金350万円を返還することになったということです。県は、組織的なチェック体制が不十分だったとして、新たなチェックシートを作成するなど再発防止に努めることにしています。※6月19日午後6時15分のABS news every.でお伝えします