モデル・女優の泉里香さん（37）がインスタグラムを更新。最新ショットを披露しています。



【写真】透明感爆発！泉里香さんのオフショット

泉さんは「オフショット」と添え、複数枚の写真をアップ。写真では、泉さんがテーブルで頬杖をついて柔らかく微笑む姿のほか、ホワイト＆ブラウンの涼しげなノースリーブコーデを着こなした、自然体な野外ショットなどがみられます。



SNSでは、「素敵な写真ありがとう！」「最高に綺麗で素敵です！」「里香ちゃん〜今日も綺麗過ぎ」「自然な感じでいいね」「透明感がすごい」「ピュアな美しさが素晴らしいです」などのコメントがありました。



泉さんは1988年10月11日生まれ、京都府出身。2003年にTVドラマ「美少女戦士セーラームーン」（TBS）でデビュー。その後はモデル活動を行い、現在はファッション誌「Oggi」の専属モデルをはじめとする多数のファッション誌で活動しています。近年は女優業にも力を入れており、2024年には「光る君へ」で初の大河ドラマ出演を果たしました。（泉さんの公式プロフィールより）



プライベートでは、2025年6月にベルギーのSTVV（シント＝トロイデンVV）所属で、サッカー日本代表の谷口彰悟選手と結婚しました。