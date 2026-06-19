俳優の賀来賢人（36）が14日放送の「突然ですが占ってもいいですか？」（フジテレビ）に出演。妻で女優の榮倉奈々（38）との関係を語る一幕があった。

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占い師の彌彌告（みみこ）氏が、「先回りしてくれる人を奥さんにしたはず」と占うと、賀来は「そうなんです。全てにおいて握られていますね」と苦笑い。

さらに、彌彌告氏が「気持ちも楽な上で相談もしやすいので、ベストコンディションでいられるのは基盤をしっかり守ってくれる奥さまがいるから」と説明すると、賀来は「これはいい放送回ですね。完璧！」と笑顔を浮かべ、「けっこう重大な決断の時も妻に相談した時の返しがいまだに残ってる。秀逸なんですよ。的確」とノロけてみせた。

賀来と榮倉は2016年8月に結婚を公表。17年と21年に生まれた2児に恵まれているが、夫婦仲がいいことで知られている。

「それが彼の成功につながっている」というのはある制作会社のプロデューサーだ。

「賀来がいるところ常にお金が付いてくると言われています。代表作『今日から俺は!!劇場版』(20年）は興収50億円を突破。『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜』シリーズでも存在感を発揮し、23年の劇場版第1作は興収45億円超えを記録し、さらに今年夏公開の最新作『劇場版TOKYO MER 走る緊急救命室 CAPITAL CRISIS』にも再び名を連ねている。当然だが配信でも結果を出していて、Netflix『忍びの家 House of Ninjas』では主演だけでなく、原案、プロデュースにも回り、同作は世界92の国と地域でトップ10入りを達成。国内ドラマ俳優の枠を超えた存在感を見せつけています」

さらに現在公開中の『Never After Dark／ネバーアフターダーク』でも、出演に加えてプロデューサーも担当する異能ぶりを発揮している。

■“安心安全”な物件

俳優として唯一無二の存在になりつつある賀来だが、CM出演本数もズバ抜けている。昨年末に発表された「2025タレントCM起用社数ランキング」（ニホンモニター）では、賀来は17社で、全体の3位。男性ではトップに躍り出た。

「食品、外食、日用品、医薬品、通信、エネルギーと業種は幅広い。さらに今年2月からは、NTTドコモ『ahamo』のCMでも、新たに起用されている。既存の社も継続となっているところが多く、2026年上半期の同ランキングでも、上位に食い込んでくることは確実です」（前出=プロデューサー）

それもやはり榮倉奈々との夫婦仲のよさがあってこそというのは、ある広告業界関係者。

「今、クライアントが最も恐れるのは契約後の不祥事です。女性問題、暴言、SNS炎上、薬物…。ひとたび騒動が起きれば、CMは差し替え、店頭ポスターは撤去され動画素材は使用停止になる。制作費、媒体費、差し替え費用まで含めれば、損害は一気に膨らむ。違約金が億単位に達することも珍しくない。その結果、起用にあたり、人気より“爆弾を抱えていないか”を徹底的に調査する。その点、賀来は榮倉との夫婦仲がよく、ノースキャンダルでかつ子煩悩。まさに“安心安全物件”なんです。これは大きな武器で、広告主が欲しいのは、まさにその“生活感のある清潔さ”です」

夫の活躍を陰に日向に支える妻の榮倉がいる限り、賀来の躍進は続きそうだ。

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黒船「Netflix」などの普及により、世界進出に挑む日本人俳優も増えてきた。賀来賢人の独特のポジションと他の俳優の動向などについては、【関連記事】戸田恵梨香「地獄に堕ちるわよ」のヒットで世界進出へ…クリント・イーストウッド目指し「生涯現役宣言」…などで深掘りしている。