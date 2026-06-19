ことしは、山形県が現在の形となってから150周年の節目の年です。これを記念して、山形市の県立博物館でいま、「路」から山形の歩みをたどる記念展が開かれています。



吉村知事「山形県は明治9年1876年に現在の県域が確定してからことしで150年を迎えます」



山形県は庄内・置賜地方と合併して現在の形になってから、ことし8月21日に150周年を迎えます。

県内ではその“誕生日”を祝う様々なイベントが予定され、県立博物館でも県政150周年を記念した展示会が5月から始まりました。テーマは様々な「路」からたどる山形県の歩みです。





県立博物館学芸員 瀬戸大暉さん「150年前に山形県ができた時の初代県令・三島通庸は土木県令と言われていて、非常に土木インフラに強く関心があり、また、発展してきた。山形県の150年間を“路”一本で紹介したのがこの展示会」入り口から入るとすぐにあるのがー。県立博物館学芸員 瀬戸大暉さん「こちらは県指定文化財になっている高橋由一の石版画の実物となっております。普段こちらの石版画は公開をしておりません。今回特別に公開することになりました。この当時のいきいきした道の様子がある。人や馬車、道がどうやって利用されてきたかが分かる。当時の栗子隧道は864メートルの長さだった。これは当時、日本で一番長い隧道トンネルでした。これはやはりすごい難工事になったと思いますし、非常に高度な技術があったと思います」県立博物館学芸員 瀬戸大暉さん「こちらが実際に高橋由一の石版画にありました、栗子隧道のジオラマになります。手前側が米沢で奥が福島。立っている旗が萬世大路と呼ばれている道に関わるところ。これまで山形県の人々が物を運んだりするときや情報を手に入れるときは最上川舟運で日本海側を通って外界とつながるか、山を通って峠を越えなければならなかった。萬世大路ができ首都・東京へのルートができたことで情報・物・人の流れがスムーズになった」「路」は道路だけではありません。県民の足となった「鉄路」についても紹介しています。県立博物館学芸員瀬戸大暉さん「そうです。こちら実際に使われていた駅名標。時刻表も実際に使われていたもの。山形新幹線はつばさという名前が付いているがあちらが最初期の『つばさ』です。電車ではないんですけど、つばさの歴代の写真を展示しています」県立博物館学芸員瀬戸大暉さん「こちらも当時使われていた鉄道の実際の資料。高畠電鉄や三山電車など当時山形県にあった私鉄の展示です」「これは線路？」「線路です、レールと枕木。こちらは腕木式信号機。青と赤、腕が下がる上がるで色が変わる」会場にはこのほか、かつて炭鉱で栄えた舟形町を再現した、全長5メートルの鉄道ジオラマも展示されています。県立博物館学芸員瀬戸大暉さん「展示数は275点。これだけ路に関する展示が一堂に会することは今までなかった。路と共に街が広がって、街が広がるとまた路を作る。そういったところを皆さんに見てほしい」県政150周年を記念した企画展、「土木インフラストラクチャー～県土に路を拓く～」は8月30日まで山形市の県立博物館で開かれています。