山形の夏の風物詩・山形花笠まつりまで2か月を切りました。祭りで使われる笠が18日、生産の一部を委託しているベトナムから届き、地元産の笠と合わせて花や鈴などを付ける仕上げ作業が進められています。



18日午後、花笠の製造・販売を手掛ける山形市の「尚美堂」です。

運ばれてきたのは、ベトナム産の花笠です。

花笠まつりで使われる笠は、これまでほとんどが飯豊町の中津川地区で作られてきました。しかし近年、生産者の高齢化により生産量が減少。おととしの祭りでは、およそ1000枚の笠が不足する事態に陥りました。

不足分を補うため、尚美堂は去年から、ベトナムに生産の一部を委託。委託先からおよそ2500個の笠が届きました。





「昨年に比べれば全く形状が変わって出来ている」去年届いた花笠は、少し先が尖っていましたが、ことしは中津川で作られた笠に似て、丸みを帯びたドーム形に改良されました。尚美堂・逸見良昭さん「今回通りの物が来て本当に安心。安心よりもうれしく思う」一方で、届いた花笠は花や周りの布がついていないシンプルなもの。これから花や鈴を飾り付ける仕上げ作業をして完成です。18日に届いた2500個のうち、7月までに半分ほどを仕上げる予定です。「大変なことになると思う、忙しくて。練習が7月に始まるので、頑張ってお手元に渡したい」花笠まつりまで残り1か月半。仕上げ作業が急ピッチで進みます。