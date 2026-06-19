ポンドドル一時１．３２３３レベル、本日の高値を更新＝ロンドン為替



ロンドン時間に入るとドル売りが優勢になっている。特に、英小売売上高の強い結果を受けてポンドドルが堅調。足元では高値を1.3233レベルに更新した。ユーロドルも東京市場での下落を戻しており、足元では1.1460台と、東京早朝につけた高値1.1468レベルにほぼ並んでいる。ドル円は東京午後に161.46レベルまで買われた後、足元では161.30付近での取引に落ち着いている。



ただ、全般的には前日までのドル高の動きを踏襲しており、ドル指数は東京午後に高値を伸ばしたあとも、前日NY終値付近のドル高圏で推移している。



覚書合意で一時は後退した中東の緊張だが、イスラエルのレバノン攻撃継続や、米イラン協議中止の報道を受けて改めて懸念が強まっている。NY原油先物は昨日は73.58ドルまで下落する場面があったが、本日は78ドル台前半へと買い戻されている。



GBP/USD 1.3229 EUR/USD 1.1463 USD/JPY 161.29

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