◆パ・リーグ ロッテ―楽天（１９日・ＺＯＺＯマリン）

楽天の吉井理人監督が１９日、就任後初試合に臨む。

１７日に新監督就任を発表。異例のシーズン途中から監督を務めることになった。楽天の監督として迎える初戦の相手は、昨季まで監督を務めていた古巣・ロッテ。「いずれ来なきゃいけないんで、早いほうがいいかなと思ってます」と心境を口にしていた。

試合前練習中には、ロッテファンが「吉井さん！」と声を出しながら、タオルを振る場面があった。試合前のスタメン発表時には、最後に吉井監督の名前がアナウンス。ロッテファンからは拍手が起こっていた。

試合直前にはロッテのサブロー監督とメンバー表交換。歓声と拍手に包まれる中で握手を交わした。吉井新監督がベンチへ戻るために歩みを進めると、ロッテファンからも再び大きな拍手が注がれた。

チームは現在、最下位に低迷。シーズンはまだ７９試合ある。道がある限り諦めない。「勝つという気持ちを前面に出して戦ってほしい。まだ、１００（％）可能性がないわけではないので、可能性がある限りは、てっぺんを目指して、やっていきます」。新監督のもとで、注目の戦いが始まる。

◆吉井 理人（よしい・まさと）１９６５年４月２０日、和歌山県生まれ。６１歳。箕島高から８３年ドラフト２位で近鉄入団。９５年ヤクルトに移籍し、９７年オフにＦＡでメッツ入り。メジャー３球団を経て２００３年からオリックス。０７年途中でロッテに移籍し、同年引退した。０８〜１２年は日本ハム、１５年ソフトバンク、１６〜１８年日本ハム、１９〜２２年ロッテとコーチを歴任。２３〜２５年にロッテ監督。日米通算５４７登板で１２１勝１２９敗６２セーブ。右投右打。