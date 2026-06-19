桜庭萌、田所信二の朝活に影響される 19日放送『わたしの相殺日記』第3話【あらすじ】
テレビ東京で19日、ドラマ25『わたしの相殺日記』（毎週金曜 深0：52）の第3話が放送される。
【場面写真】田所信二に影響される朝活を始めた桜庭萌
このドラマは『孤独のグルメ』の脚本を担当するチームが手掛ける完全オリジナルストーリーで、全4話を4週にわたって放送する。あのが演じる桜庭萌は、いたって普通の女性。しかし、あるできごとがきっかけで、目の前に立ちはだかる壁を“相殺”というある意味“言い訳材料”を使って乗り越えていく術をみつけた、今の時代に必要ともいえるがんばらなくていいけど、諦めてはいない、そんな愛すべきキャラクター。
一見、目の前にあることから逃げているだけ、そんな風にも見えるが、実は、生きづらい世の中で精一杯生きていくための彼女なりの生きる術。ほのぼのとマイペースに、でもほんの少し前向きに生きている、そんな萌の姿に共感し、少しでも明日が明るくなるようなストーリーとなっている。
第3話では、桜庭萌が古本店の店長・田所信二（竹中直人）の朝活に影響され、居酒屋の「24時間営業」の看板を見つけると、朝活ならぬ“朝呑み”を試すことを決意する。
前日早く寝て、早朝から動き出す。運動してこその相殺だと、遠回りをして汗をかく。最高の一杯に辿り着き、朝活を楽しんでいると、偶然店にきた古本店の常連客・SFさん（遊井亮子）と出会う。いつの間にか彼女の現実逃避＝SFの世界に引き込まれる。
【場面写真】田所信二に影響される朝活を始めた桜庭萌
このドラマは『孤独のグルメ』の脚本を担当するチームが手掛ける完全オリジナルストーリーで、全4話を4週にわたって放送する。あのが演じる桜庭萌は、いたって普通の女性。しかし、あるできごとがきっかけで、目の前に立ちはだかる壁を“相殺”というある意味“言い訳材料”を使って乗り越えていく術をみつけた、今の時代に必要ともいえるがんばらなくていいけど、諦めてはいない、そんな愛すべきキャラクター。
第3話では、桜庭萌が古本店の店長・田所信二（竹中直人）の朝活に影響され、居酒屋の「24時間営業」の看板を見つけると、朝活ならぬ“朝呑み”を試すことを決意する。
前日早く寝て、早朝から動き出す。運動してこその相殺だと、遠回りをして汗をかく。最高の一杯に辿り着き、朝活を楽しんでいると、偶然店にきた古本店の常連客・SFさん（遊井亮子）と出会う。いつの間にか彼女の現実逃避＝SFの世界に引き込まれる。