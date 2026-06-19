バスケットボール男子日本代表が１９日、都内で練習を公開した。２０２７年Ｗ杯出場のためのアジア地区予選に向け合宿中で、７月３日に中国戦、同６日に韓国戦が行われる。１８日に追加招集されたチーム最年長の比江島慎（宇都宮）は「自分が少しでも力になれれば。連敗するとどういう状況になるか分からない。気を引き締めてやらないといけない。僕らの最終ゴールはオリンピックで世界に勝つこと。その第一歩だと思って、しっかり責任を持ってプレーしたい」と覚悟を口にした。

２４年１１月以来、約１年半ぶりに日の丸を背負う比江島。今回、代表参加を決意していなかったら、サッカーの北中米Ｗ杯を現地観戦する予定だったといい「勝ち上がっていたら、ベスト１６（をかけた試合）を見にいこうかなと。もしかしたら、ベスト８（をかけた試合）、歴史的に試合を見ようかなと（思っていた）」と話した。

「精いっぱい、国のためにしっかりプレーすることによって、盛り上がってくれたり、元気づけることができたら良いなと思う。サッカーのように日本一丸となって、ワールドカップに向けていけたら良いなと思います」と力を込めた。