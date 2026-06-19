ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「ママみたいになっちゃダメだぞ」娘の前で妻を罵った夫…準備万端の… 「ママみたいになっちゃダメだぞ」娘の前で妻を罵った夫…準備万端の妻が突きつけた三行半に夫の反応は？ 「ママみたいになっちゃダメだぞ」娘の前で妻を罵った夫…準備万端の妻が突きつけた三行半に夫の反応は？ 2026年6月19日 17時30分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 妻のやることに文句ばかりで、感謝の言葉はゼロ。そんな夫と毎日一緒にいるのは、相当しんどかったと思います…。妻が決意を固めてから、こっそり進めていた準備がついに実を結びました。自由への扉を開けた妻に、夫はどんな反応をするのでしょうか。なんだかスカッとする展開になりそうな予感がしますよね！>>【まんが】母親失格と言われた日(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】母親失格と言われた日 「お母さんに謝らなきゃ」万引き犯扱いされても信じてくれた…母が返した言葉とは？【お宅のお子さんが万引きしました Vol.56】 期待した私が間違いだった…娘にまで悪影響を与えた夫【夫から脱却できますか？ Vol.174】