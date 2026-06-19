妻のやることに文句ばかりで、感謝の言葉はゼロ。そんな夫と毎日一緒にいるのは、相当しんどかったと思います…。

妻が決意を固めてから、こっそり進めていた準備がついに実を結びました。

自由への扉を開けた妻に、夫はどんな反応をするのでしょうか。なんだかスカッとする展開になりそうな予感がしますよね！

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(ウーマンエキサイト編集部)