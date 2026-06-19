須田景凪が、ニューアルバム『LOVE HATE』を9月9日にリリース。また、あわせて新たなビジュアルも公開となった。

（関連：【画像あり】須田景凪、アボガド6＆吉良進太郎が手掛けた『LOVE HATE』ジャケットアートワーク）

約3年ぶり、メジャー3枚目のアルバムとなる今作は、映像盤、グッズ盤、通常盤の3形態をリリース。ジャケットアートワークは、イラストレーター／映像作家のアボガド6が描いたイラストがデザイナー 吉良進太郎によって融合された作品となっている。

収録楽曲は、TVアニメオープニングテーマとなった「ユートピア」「ラストルック」「ラブル」や、3年連続で担当を務めているdアニメストアCMタイアップソング3曲「エイプリル」「ミラージュ」「ニーナ」、ドラマ主題歌／オープニング曲の2曲「ユーエンミー」「リベラ」といったタイアップソングがラインナップ。そのほか、「ミーム」やヒトリエを演奏に迎え須田が歌唱し再解釈した「WOLF」に加え、新曲6曲を含む全16曲を収録予定だ。

また、本作に収録される新曲「悪夢」が、6月24日に先行配信。“今更になって溢れてくる後悔”を綴ったドラマチックなトラックに繊細なメロディが心を揺さぶるバラードとなっており、ニューアルバムのプロローグ的な位置付けの楽曲となる。なお、本日より配信予約もスタートしている。

映像盤は、初回生産限定となる3Blu-ray付き商品となっており、三方背ケースに48ページに及ぶブックレットを同梱した仕様に。2024年6月に開催された『須田景凪 HALL TOUR 2024 “Artless”at LINE CUBE SHIBUYA』、2025年4月に開催されソールドアウトした「須田景凪 LIVE 2025 “花霞”at 日比谷公園大音楽堂』、そして2026年3月に開催された『須田景凪 TOUR 2026 “GLIMMER”at Kanadevia Hall』のライブ映像がそれぞれフルサイズで収録される。

グッズ盤は完全受注生産限定盤となり、アボガド6オリジナルデザインのファブリックトイが同梱された特製BOX仕様。予約期間は7月5日までとなっている。

あわせて、CDショップ予約先着特典も決定しており、Rearranged音源など各ショップ毎に特典がもらえる。また、7月5日までに早期予約すると、『クリアファイル Artist Photo ver.（A4サイズ）』も付くダブル特典となる。

さらに、9月19日にはSGC HALL ARIAKEにて開催するワンマンライブのタイトルが『須田景凪 HALL LIVE 2026”LOVE HATE : ERROR”』に決定し、あわせてキービジュアルも公開となった。

なお須田景凪は、初となる公式アプリライブツアー『須田景凪 yawn LIVE TOUR “knot”』を8月よりさいたま、神戸、金沢の3都市にて開催する。両公演の詳細はオフィシャルホームページにて。

・須田景凪 コメント

「LOVE HATE」というアルバムをリリースします。

振り返れば、幼い頃から今に至るまで自分が愛してきたものと憎んできたものは同じ対象であることが多かったように思います。

その矛盾のような感覚こそが自分という人間を形づくっているのだと最近は考えています。

この作品が、誰かの中にある愛と憎しみのあいだにも届いたら嬉しいです。

（文＝リアルサウンド編集部）