「日経225ミニ」手口情報（19日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、7月限5187枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月19日の日経225ミニ期近（2026年7月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の5187枚だった。
◯2026年7月限（特別清算日：7月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 5187( 5187)
ソシエテジェネラル証券 3875( 3875)
SBI証券 6671( 2981)
バークレイズ証券 2385( 2385)
楽天証券 2918( 1238)
松井証券 345( 345)
マネックス証券 247( 247)
インタラクティブ証券 228( 228)
三菱UFJeスマート 284( 190)
フィリップ証券 169( 169)
日産証券 120( 120)
JPモルガン証券 102( 102)
ドイツ証券 52( 52)
BNPパリバ証券 32( 32)
ゴールドマン証券 19( 19)
豊証券 12( 12)
光世証券 10( 10)
ビーオブエー証券 10( 10)
岩井コスモ証券 6( 6)
◯2026年8月限（特別清算日：8月14日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 190( 190)
マネックス証券 50( 50)
SBI証券 111( 49)
フィリップ証券 43( 43)
ABNクリアリン証券 38( 38)
松井証券 37( 37)
三菱UFJeスマート 35( 31)
楽天証券 36( 24)
ドイツ証券 15( 15)
JPモルガン証券 13( 13)
インタラクティブ証券 8( 8)
日産証券 4( 4)
ゴールドマン証券 2( 2)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 194646( 194646)
ソシエテジェネラル証券 95615( 95615)
バークレイズ証券 73270( 73270)
SBI証券 65317( 33731)
楽天証券 42054( 21508)
松井証券 17195( 17195)
日産証券 7870( 7870)
三菱UFJeスマート 10015( 6195)
サスケハナ・ホンコン 5064( 5064)
JPモルガン証券 4366( 4366)
マネックス証券 3699( 3699)
ゴールドマン証券 3512( 3508)
みずほ証券 2481( 2481)
モルガンMUFG証券 2230( 2230)
フィリップ証券 1600( 1600)
ビーオブエー証券 1354( 1354)
インタラクティブ証券 879( 879)
BNPパリバ証券 716( 716)
ドイツ証券 641( 641)
野村証券 513( 513)
SMBC日興証券 12( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年7月限（特別清算日：7月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 5187( 5187)
ソシエテジェネラル証券 3875( 3875)
SBI証券 6671( 2981)
バークレイズ証券 2385( 2385)
楽天証券 2918( 1238)
松井証券 345( 345)
マネックス証券 247( 247)
インタラクティブ証券 228( 228)
三菱UFJeスマート 284( 190)
フィリップ証券 169( 169)
日産証券 120( 120)
JPモルガン証券 102( 102)
ドイツ証券 52( 52)
BNPパリバ証券 32( 32)
ゴールドマン証券 19( 19)
豊証券 12( 12)
光世証券 10( 10)
ビーオブエー証券 10( 10)
岩井コスモ証券 6( 6)
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 190( 190)
マネックス証券 50( 50)
SBI証券 111( 49)
フィリップ証券 43( 43)
ABNクリアリン証券 38( 38)
松井証券 37( 37)
三菱UFJeスマート 35( 31)
楽天証券 36( 24)
ドイツ証券 15( 15)
JPモルガン証券 13( 13)
インタラクティブ証券 8( 8)
日産証券 4( 4)
ゴールドマン証券 2( 2)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 194646( 194646)
ソシエテジェネラル証券 95615( 95615)
バークレイズ証券 73270( 73270)
SBI証券 65317( 33731)
楽天証券 42054( 21508)
松井証券 17195( 17195)
日産証券 7870( 7870)
三菱UFJeスマート 10015( 6195)
サスケハナ・ホンコン 5064( 5064)
JPモルガン証券 4366( 4366)
マネックス証券 3699( 3699)
ゴールドマン証券 3512( 3508)
みずほ証券 2481( 2481)
モルガンMUFG証券 2230( 2230)
フィリップ証券 1600( 1600)
ビーオブエー証券 1354( 1354)
インタラクティブ証券 879( 879)
BNPパリバ証券 716( 716)
ドイツ証券 641( 641)
野村証券 513( 513)
SMBC日興証券 12( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース