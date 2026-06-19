「日経225ミニ」手口情報（19日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、7月限2万2679枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月19日の日経225ミニ期近（2026年7月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の2万2679枚だった。
◯2026年7月限（特別清算日：7月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 22679( 15379)
ソシエテジェネラル証券 8879( 8879)
バークレイズ証券 7367( 7367)
SBI証券 9854( 5636)
楽天証券 3570( 1304)
フィリップ証券 631( 631)
マネックス証券 454( 454)
松井証券 430( 430)
日産証券 429( 429)
ゴールドマン証券 274( 274)
三菱UFJeスマート 416( 238)
インタラクティブ証券 151( 151)
JPモルガン証券 136( 136)
ドイツ証券 43( 43)
ビーオブエー証券 40( 40)
三田証券 30( 30)
BNPパリバ証券 2317( 17)
豊証券 13( 13)
岩井コスモ証券 12( 12)
光世証券 11( 11)
UBS証券 1000( 0)
◯2026年8月限（特別清算日：8月14日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 157( 157)
マネックス証券 68( 68)
フィリップ証券 64( 64)
松井証券 55( 55)
SBI証券 80( 26)
楽天証券 27( 21)
ABNクリアリン証券 1314( 14)
ドイツ証券 13( 13)
三菱UFJeスマート 10( 8)
JPモルガン証券 8( 8)
ビーオブエー証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
BNPパリバ証券 1300( 0)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 217301( 217300)
ソシエテジェネラル証券 139001( 139000)
バークレイズ証券 122074( 122074)
SBI証券 71673( 34885)
松井証券 22100( 22100)
楽天証券 36227( 21183)
サスケハナ・ホンコン 16084( 16084)
日産証券 12529( 12529)
モルガンMUFG証券 11829( 11689)
野村証券 11183( 11167)
JPモルガン証券 11039( 11039)
三菱UFJeスマート 12531( 7351)
BNPパリバ証券 5654( 5654)
インタラクティブ証券 4983( 4983)
マネックス証券 4137( 4137)
ゴールドマン証券 4117( 4115)
ビーオブエー証券 3137( 3137)
UBS証券 3119( 3119)
みずほ証券 3078( 2938)
フィリップ証券 2663( 2663)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年7月限（特別清算日：7月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 22679( 15379)
ソシエテジェネラル証券 8879( 8879)
バークレイズ証券 7367( 7367)
SBI証券 9854( 5636)
楽天証券 3570( 1304)
フィリップ証券 631( 631)
マネックス証券 454( 454)
松井証券 430( 430)
日産証券 429( 429)
ゴールドマン証券 274( 274)
三菱UFJeスマート 416( 238)
インタラクティブ証券 151( 151)
JPモルガン証券 136( 136)
ドイツ証券 43( 43)
ビーオブエー証券 40( 40)
三田証券 30( 30)
BNPパリバ証券 2317( 17)
豊証券 13( 13)
岩井コスモ証券 12( 12)
光世証券 11( 11)
UBS証券 1000( 0)
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 157( 157)
マネックス証券 68( 68)
フィリップ証券 64( 64)
松井証券 55( 55)
SBI証券 80( 26)
楽天証券 27( 21)
ABNクリアリン証券 1314( 14)
ドイツ証券 13( 13)
三菱UFJeスマート 10( 8)
JPモルガン証券 8( 8)
ビーオブエー証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
BNPパリバ証券 1300( 0)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 217301( 217300)
ソシエテジェネラル証券 139001( 139000)
バークレイズ証券 122074( 122074)
SBI証券 71673( 34885)
松井証券 22100( 22100)
楽天証券 36227( 21183)
サスケハナ・ホンコン 16084( 16084)
日産証券 12529( 12529)
モルガンMUFG証券 11829( 11689)
野村証券 11183( 11167)
JPモルガン証券 11039( 11039)
三菱UFJeスマート 12531( 7351)
BNPパリバ証券 5654( 5654)
インタラクティブ証券 4983( 4983)
マネックス証券 4137( 4137)
ゴールドマン証券 4117( 4115)
ビーオブエー証券 3137( 3137)
UBS証券 3119( 3119)
みずほ証券 3078( 2938)
フィリップ証券 2663( 2663)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース