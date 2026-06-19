「TOPIX先物」手口情報（19日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、9月限8224枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月19日のTOPIX先物期近（2026年9月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の8224枚だった。
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 8224( 8224)
バークレイズ証券 7583( 7583)
ソシエテジェネラル証券 5695( 5695)
ビーオブエー証券 2539( 2515)
ゴールドマン証券 1992( 1986)
JPモルガン証券 1221( 1221)
モルガンMUFG証券 1205( 1205)
サスケハナ・ホンコン 996( 996)
シティグループ証券 722( 722)
UBS証券 447( 447)
BNPパリバ証券 259( 235)
日産証券 231( 231)
HSBC証券 231( 231)
野村証券 165( 165)
松井証券 133( 133)
SBI証券 159( 117)
みずほ証券 58( 58)
三菱UFJeスマート 59( 57)
インタラクティブ証券 53( 53)
ドイツ証券 46( 46)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 8224( 8224)
バークレイズ証券 7583( 7583)
ソシエテジェネラル証券 5695( 5695)
ビーオブエー証券 2539( 2515)
ゴールドマン証券 1992( 1986)
JPモルガン証券 1221( 1221)
モルガンMUFG証券 1205( 1205)
サスケハナ・ホンコン 996( 996)
シティグループ証券 722( 722)
UBS証券 447( 447)
BNPパリバ証券 259( 235)
日産証券 231( 231)
HSBC証券 231( 231)
野村証券 165( 165)
松井証券 133( 133)
SBI証券 159( 117)
みずほ証券 58( 58)
三菱UFJeスマート 59( 57)
インタラクティブ証券 53( 53)
ドイツ証券 46( 46)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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