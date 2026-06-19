「TOPIX先物」手口情報（19日日中） バークレイズ証券取引高トップ、9月限1万9298枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月19日のTOPIX先物期近（2026年9月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはバークレイズ証券の1万9298枚だった。
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
バークレイズ証券 19298( 19128)
ソシエテジェネラル証券 18339( 17891)
ABNクリアリン証券 16689( 15756)
モルガンMUFG証券 7503( 5523)
JPモルガン証券 5358( 4561)
サスケハナ・ホンコン 2934( 2934)
ゴールドマン証券 4974( 2802)
野村証券 2953( 2508)
シティグループ証券 8194( 2315)
ビーオブエー証券 2054( 1994)
みずほ証券 926( 831)
ドイツ証券 708( 708)
三菱UFJ証券 2640( 640)
日産証券 608( 608)
SBI証券 955( 513)
BNPパリバ証券 618( 438)
SMBC日興証券 378( 378)
UBS証券 277( 277)
広田証券 247( 247)
HSBC証券 230( 230)
フィリップ証券 8( 0)
三菱UFJeスマート 6( 0)
大和証券 5( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
バークレイズ証券 19298( 19128)
ソシエテジェネラル証券 18339( 17891)
ABNクリアリン証券 16689( 15756)
モルガンMUFG証券 7503( 5523)
JPモルガン証券 5358( 4561)
サスケハナ・ホンコン 2934( 2934)
ゴールドマン証券 4974( 2802)
野村証券 2953( 2508)
シティグループ証券 8194( 2315)
ビーオブエー証券 2054( 1994)
みずほ証券 926( 831)
ドイツ証券 708( 708)
三菱UFJ証券 2640( 640)
日産証券 608( 608)
SBI証券 955( 513)
BNPパリバ証券 618( 438)
SMBC日興証券 378( 378)
UBS証券 277( 277)
広田証券 247( 247)
HSBC証券 230( 230)
フィリップ証券 8( 0)
三菱UFJeスマート 6( 0)
大和証券 5( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース