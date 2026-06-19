「日経225先物」手口情報（19日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、9月限9397枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月19日の日経225先物期近（2026年9月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の9397枚だった。
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 9397( 9363)
ソシエテジェネラル証券 6042( 5880)
バークレイズ証券 4943( 4943)
サスケハナ・ホンコン 932( 932)
SBI証券 1464( 868)
JPモルガン証券 797( 794)
楽天証券 991( 611)
ビーオブエー証券 633( 608)
ゴールドマン証券 1096( 421)
日産証券 363( 363)
野村証券 399( 339)
松井証券 290( 290)
三菱UFJeスマート 295( 283)
インタラクティブ証券 217( 217)
モルガンMUFG証券 204( 204)
マネックス証券 191( 191)
フィリップ証券 175( 175)
UBS証券 128( 128)
みずほ証券 90( 90)
シティグループ証券 141( 81)
BNPパリバ証券 71( 0)
◯2026年12月限（特別清算日：12月11日）
取引高( 立会内)
楽天証券 159( 139)
ソシエテジェネラル証券 87( 87)
ABNクリアリン証券 87( 87)
バークレイズ証券 30( 30)
松井証券 18( 18)
SBI証券 24( 16)
日産証券 10( 10)
JPモルガン証券 5( 5)
フィリップ証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 3( 3)
ドイツ証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 9397( 9363)
ソシエテジェネラル証券 6042( 5880)
バークレイズ証券 4943( 4943)
サスケハナ・ホンコン 932( 932)
SBI証券 1464( 868)
JPモルガン証券 797( 794)
楽天証券 991( 611)
ビーオブエー証券 633( 608)
ゴールドマン証券 1096( 421)
日産証券 363( 363)
野村証券 399( 339)
松井証券 290( 290)
三菱UFJeスマート 295( 283)
インタラクティブ証券 217( 217)
モルガンMUFG証券 204( 204)
マネックス証券 191( 191)
フィリップ証券 175( 175)
UBS証券 128( 128)
みずほ証券 90( 90)
シティグループ証券 141( 81)
BNPパリバ証券 71( 0)
取引高( 立会内)
楽天証券 159( 139)
ソシエテジェネラル証券 87( 87)
ABNクリアリン証券 87( 87)
バークレイズ証券 30( 30)
松井証券 18( 18)
SBI証券 24( 16)
日産証券 10( 10)
JPモルガン証券 5( 5)
フィリップ証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 3( 3)
ドイツ証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース