「日経225先物」手口情報（19日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、9月限1万1575枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月19日の日経225先物期近（2026年9月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万1575枚だった。
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 11575( 9978)
バークレイズ証券 8517( 8311)
ソシエテジェネラル証券 7965( 7604)
サスケハナ・ホンコン 2793( 2528)
野村証券 3825( 1791)
JPモルガン証券 3234( 1413)
モルガンMUFG証券 2897( 1340)
SBI証券 2074( 1163)
ビーオブエー証券 1199( 1114)
ゴールドマン証券 5215( 965)
UBS証券 1288( 947)
みずほ証券 1756( 893)
インタラクティブ証券 852( 852)
日産証券 959( 823)
松井証券 675( 675)
楽天証券 842( 536)
三菱UFJ証券 496( 430)
ドイツ証券 397( 397)
フィリップ証券 293( 289)
三菱UFJeスマート 363( 277)
シティグループ証券 1838( 0)
BNPパリバ証券 474( 0)
大和証券 164( 0)
◯2026年12月限（特別清算日：12月11日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 28( 28)
ABNクリアリン証券 14( 14)
松井証券 13( 13)
SBI証券 14( 12)
JPモルガン証券 6( 6)
フィリップ証券 5( 5)
バークレイズ証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
楽天証券 2( 2)
日産証券 2( 2)
ドイツ証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 11575( 9978)
バークレイズ証券 8517( 8311)
ソシエテジェネラル証券 7965( 7604)
サスケハナ・ホンコン 2793( 2528)
野村証券 3825( 1791)
JPモルガン証券 3234( 1413)
モルガンMUFG証券 2897( 1340)
SBI証券 2074( 1163)
ビーオブエー証券 1199( 1114)
ゴールドマン証券 5215( 965)
UBS証券 1288( 947)
みずほ証券 1756( 893)
インタラクティブ証券 852( 852)
日産証券 959( 823)
松井証券 675( 675)
楽天証券 842( 536)
三菱UFJ証券 496( 430)
ドイツ証券 397( 397)
フィリップ証券 293( 289)
三菱UFJeスマート 363( 277)
シティグループ証券 1838( 0)
BNPパリバ証券 474( 0)
大和証券 164( 0)
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 28( 28)
ABNクリアリン証券 14( 14)
松井証券 13( 13)
SBI証券 14( 12)
JPモルガン証券 6( 6)
フィリップ証券 5( 5)
バークレイズ証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
楽天証券 2( 2)
日産証券 2( 2)
ドイツ証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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