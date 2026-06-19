比嘉愛未＆松島聡ら、新たな命と向き合う力強い姿 『ファーストクライ』ポスタービジュアル＆主題歌発表
俳優・比嘉愛未が主演を務める日本テレビ系7月期水曜ドラマ『ファーストクライ 母子救命救急班』（7月8日スタート、毎週水曜 後10：00〜）のポスタービジュアル、主題歌が19日、発表された。
【写真】全力で奮闘する産婦人科医！主人公を務める比嘉愛未
本作は、日本屈指のセレブ病院・聖フィオナ病院を舞台に繰り広げられるメディカル・エンターテインメント。片耳に先天性の難聴を抱えながらも、誰よりも赤ちゃんの“産声”を聞くことに執着する叩き上げのスペシャリスト・光井明希（比嘉）を軸に、秘密裏に結成された“母子救命救急班”の使命は、行き場を失ったワケあり妊婦たちを無償で救うこと。華やかなセレブ病院の裏側で、新たな命を守り抜く医療従事者たちの奮闘を描く。
ポスタービジュアルでは、産婦人科医・光井を中心に、専攻医・永坂海斗（松島聡）、病院のコンシェルジュ・成宮忍（前田敦子）、新生児科医・富永航（濱正悟）、助産師・倉田千広（山村紅葉）、麻酔科医・藤堂直樹（岡部たかし）、院長・神谷玲子（真矢ミキ）ら母子救命救急班の面々が、“産声が響くまで諦めない”という強い意志を持って奮闘する姿が描かれている。赤ちゃんを抱きしめる光井の表情から、新たな命と向き合う切実な想いが伝わってくる、力強いビジュアルに仕上がっている。
さらに、本作の主題歌が、JUJUの新曲「夏蝉」に決定した。JUJUが同局のドラマの主題歌を担当するのは、2021年放送の『恋です！〜ヤンキー君と白杖ガール〜』以来5年ぶりとなる。
和の情緒を感じさせる旋律と、現代的で美しくエモーショナルなサウンドが重なったミドルバラード「夏蝉」は、水野良樹（いきものがかり・HIROBA）が書き下ろし、編曲をKOHDが担当。愛することの喜びと痛みを、夏の光の中ににじむ切なさと確かなぬくもりとして、JUJUの歌声が胸に残していく。JUJUと水野はこれまでメディアやライブで幾度となく共演してきたが、楽曲でタッグを組むことは今回が初となる。「夏蝉」は初回放送の7月8日に先行配信、CDは9月2日にリリースされる。
主題歌とともに、ドラマの本編映像もTVerの番組ページ、同局ドラマ公式YouTubeチャンネル、ドラマ公式SNSで公開された。
【写真】全力で奮闘する産婦人科医！主人公を務める比嘉愛未
本作は、日本屈指のセレブ病院・聖フィオナ病院を舞台に繰り広げられるメディカル・エンターテインメント。片耳に先天性の難聴を抱えながらも、誰よりも赤ちゃんの“産声”を聞くことに執着する叩き上げのスペシャリスト・光井明希（比嘉）を軸に、秘密裏に結成された“母子救命救急班”の使命は、行き場を失ったワケあり妊婦たちを無償で救うこと。華やかなセレブ病院の裏側で、新たな命を守り抜く医療従事者たちの奮闘を描く。
さらに、本作の主題歌が、JUJUの新曲「夏蝉」に決定した。JUJUが同局のドラマの主題歌を担当するのは、2021年放送の『恋です！〜ヤンキー君と白杖ガール〜』以来5年ぶりとなる。
和の情緒を感じさせる旋律と、現代的で美しくエモーショナルなサウンドが重なったミドルバラード「夏蝉」は、水野良樹（いきものがかり・HIROBA）が書き下ろし、編曲をKOHDが担当。愛することの喜びと痛みを、夏の光の中ににじむ切なさと確かなぬくもりとして、JUJUの歌声が胸に残していく。JUJUと水野はこれまでメディアやライブで幾度となく共演してきたが、楽曲でタッグを組むことは今回が初となる。「夏蝉」は初回放送の7月8日に先行配信、CDは9月2日にリリースされる。
主題歌とともに、ドラマの本編映像もTVerの番組ページ、同局ドラマ公式YouTubeチャンネル、ドラマ公式SNSで公開された。