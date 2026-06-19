元中日の山本昌氏（60）が18日放送のニッポン放送「ショウアップナイター60周年 名球会ラジオ」（木曜後5・10）にゲスト出演。自身に次ぐ“50歳での登板”について「パッと浮かぶんだったら…」と現役投手2人の名前を挙げた。

1983年ドラフト5位で中日入りし、最多勝のタイトルを3度獲得するなど通算219勝を挙げた山本昌氏。41歳でノーヒットノーラン達成、42歳で名球会入り、49歳で勝利、50歳で登板、32年間の現役生活など数々の最年長記録、最長記録を持つレジェンドだ。

進行役を務めた煙山光紀アナウンサー（63）から「今の選手で50歳登板をもし更新するピッチャーが現れるとしたら誰かなって…」と聞かれた時だった。

「パッと浮かぶんだったら岸くんと石川くんかな」と楽天・岸孝之投手（41）とヤクルト・石川雅規投手（46）の名前を挙げた。

「石川くんに関しては同じ左で。僕のこと凄くいろいろお話し、してくださるんで。いつも声かけてるんですよ、頑張れ！と」と“昌さんは何歳で何勝”と書いた紙を壁に貼って自身を鼓舞している球界最年長選手・石川に思いを込めた。

「僕も42歳かなんかで200勝してるんで。僕はマサくん（石川）にはね、石にかじりついてでもやれ、と。絶対やらなきゃ後悔するからっていうことをね、話、してます。あんなに小さい体（身長167センチ）でもね、本当に努力家だし、性格もいいし。なんとか頑張れよ、と」とレジェンド左腕。

「岸くんもね、大きなケガがなければ、そこ近くまでいけないかなーって思ってるんですけどね」と明るい声で期待した。

自身の数々の最年長記録については「たまたまです」と謙虚な昌さん。石川は今季ここまで1軍登板がないが、ヤクルトファンのみならず、多くの野球ファンが“その時”を待っている。