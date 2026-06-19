プロ野球のファーム・リーグは19日、東、中、西地区と交流戦でナイターを含めて7試合が行われた。

東地区の日本ハムはヤクルト戦（戸田）に4―1。先発・山崎が5回3安打1失点（自責0）で1勝目（1敗1セーブ）を挙げた。育成ドラフト1位・常谷（北海学園大）が2安打3打点、浅間が2安打。ヤクルト先発・下川は5回2/3を4安打4失点で4敗目（2勝）。山野辺、育成選手の松本龍が2安打を放った。

中地区の巨人は中日戦（ジャイアンツタウン）に5―1で逆転勝ち。先発のドラフト3位・山城（亜大）が2回無安打無失点で、2番手・松浦が2回3安打2奪三振1失点（自責0）で2勝目（1敗）を挙げた。浅野が4安打1打点、ティマが3安打2打点。中日先発・梅野は3回7安打4失点（自責2）で2敗目（1セーブ）。辻本、ドラフト6位・花田（東洋大）が2安打をマーク。

西地区のオリックスは阪神戦（杉本商事バファローズスタジアム舞洲）に4―3で逆転勝ち。先発のドラフト1位・藤川（延岡学園）が4回2安打4奪三振無失点で、3番手のドラフト2位・森陽（大阪桐蔭）が2回2/3を5安打3失点で1勝目（1セーブ）。育成ドラフト1位・三方（BC・栃木・栃木）が2回の先制4号ソロなど2安打、渡部が2安打をマークした。。阪神先発・伊原は5回5安打1失点。梅野が2安打2打点、ドラフト3位・岡城（筑波大）が2安打。