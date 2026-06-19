MLBのブリュワーズが日本時間19日に公式インスタグラムを更新。次戦ブレーブス戦に向けてアトランタへ移動する選手らのフォトを公開しました。その中でジェイコブ・ミジオロウスキー投手らがサッカーアメリカ代表のユニホームを着用して移動する様子も伝えています。

ブリュワーズは、この日はホームでガーディアンズと戦いましたが、明日からアトランタでブレーブスと3連戦を行う予定です。そして球団公式インスタグラムでは、選手たちが移動する様子を写したフォトを複数枚公開しました。

最初に掲載されているのは、現在防御率ランキングでリーグトップに君臨するなど今季圧巻の投球を披露している“怪物”ミジオロウスキー投手。現在FIFAワールドカップ2026に出場中のサッカーアメリカ代表のユニホームを着用しています。アメリカ国旗をもした赤と白の斜めのストライプ柄で、身長2m超、胸を張って歩く様子が一際目立ちます。

そのほかにも同様にアメリカ代表のアウェイユニホームを着る選手や、メキシコ代表のユニホームを身にまとい移動する選手らを写した写真も掲載。ブリュワーズはそんな選手たちの様子を「ワールドカップの最高にクールな服装。アトランタへのフライトで」とつづっています。