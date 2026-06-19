6月18日、NHKの林田理沙アナウンサーが、年下の音楽家と再婚していたことが「NEWSポストセブン」で報じられた。NHKの看板アナとして活躍する林田アナだが、私生活では“苦難”も経験していたようだ。

林田アナは2022年に一般男性と結婚するも、2024年に離婚。今回、新たなパートナーの存在が取りざたされたのだ。

「6月7日の『スポーツニッポン』で、林田アナの再婚と第1子妊娠が報じられていました。今回の『NEWSポストセブン』によれば、お相手はサックス奏者の上野耕平さんだと伝えられています。上野さんは33歳で、林田アナより3歳年下です」（スポーツ紙記者）

NHKのアナウンサーとサックス奏者は一見、接点がなさそうにも見える。ただ、2人は共通点が多かったようだ。

「林田アナは、上野さんと同じ東京藝術大学の音楽学部出身です。絶対音感を持ち、学生時代はオーケストラの演奏会でベートーヴェンの作品を指揮したこともありますが、アナウンサーの道に進んだ異色の経歴として認知されています。

また、2人は2025年11月の音楽番組『LIVE! NHK Classic Fes.』でMCを務め、共演していました。上野さんは12月24日のクリスマスイブに、Instagramで林田アナの名前は出していないものの、結婚したことを報告しており、人知れず距離を縮めていたようです」（芸能担当記者）

報道を受け、上野は19日のXで《昨年12月に僭越ながら結婚を皆様にご報告させていただきました通り、昨年10月に入籍、そして今年の11月ごろに子どもが生まれる予定です》と、林田アナの名前は伏せながら、結婚と妊娠を報告した。年下演奏家との再婚が明らかになり、Xでは

《笑顔戻ってよかったです》

《この方もなんだか激しい人生だね》

など、安堵する声が見受けられた。林田アナは2014年にNHKに入局後、『NHKニュース7』や『ニュースウオッチ9』などを担当。現在は土曜日の報道番組『サタデーウオッチ9』でキャスターを務めている。公私ともに順風満帆に見えるが、心配されたこともあったようだ。

「2024年の『NEWSポストセブン』で、林田アナが自宅に帰らず、局近くのホテルやネットカフェを転々としていたと伝えられました。NHKのアナウンサーがネットカフェに泊まっていたことは、衝撃を与えました。

また、離婚する少し前には、SNSで林田アナがやせて見えることが指摘され、“激やせ”を心配する向きも多かったのです。こうした経緯もあるだけに、再び家庭を持つことに安心する声が見られます」（前出・芸能担当記者）

新たなパートナーとともに、“調和”の取れた時間を過ごすことだろう。