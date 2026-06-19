瀬戸康史　激レア“無精ひげ姿”に「新鮮」ファン驚嘆！“ベビーフェイス”からにじみ出る大人の色気

6月19日までに、俳優の瀬戸康史が自身のInstagramを更新。インスタライブで見せた姿が話題となっている。

瀬戸は、《お知らせです！》と題して、インスタライブを配信。《今年もイベント開催します！》と続け、8月にファンミーティングを開催することを報告した。ファンにとっては嬉しい発表となったが、ライブ中の瀬戸の様子にファンは釘付けになっていた。

「ライブ配信では、黒のTシャツを着てラフな装いで登場した瀬戸さん。そんな彼の顎には、ひげが蓄えられていました。ライブ中、ファンからもそのひげ姿に驚きの声が届くと、《ちょっとお仕事の関係で、髭仕様になってます》と役作りでのイメチェンであると公表していました」（芸能プロ関係者）

彼の珍しいひげ姿に驚いたファンからコメントが殺到した。

《瀬戸くん髭のイメージないからなんか新鮮！！！》

《髭もお似合いですね》

《髭あってもかっけぇ》

前出の芸能プロ関係者によると、瀬戸はこれまでも何度かひげを生やしたことがあるという。

「瀬戸さんは、2021年に33歳の誕生日を迎えた際、初めてあごと口周りにひげを生やしたことをXで明かしました。さらに、2022年に公開された映画『愛なのに』では、無精ひげを生やした男性を熱演。普段の甘いルックスとは違う、ダンディさが注目を集めました」

今回も、ベビーフェイスとひげのギャップが見えた瀬戸。そんな彼も、自身の童顔について悩んだ時期もあったという。

「2021年、『AERA DIGITAL』のインタビューでは、童顔をコンプレックスに感じていた時期があったと告白しました。しかし、『顔は変えようもないし、これで生きていくしかない』とある時から開き直ったといいます。2005年の17歳の時に芸能界デビューした瀬戸さん。芸歴はすでに21年を迎え、ひげの似合う実力派俳優としての深みも滲み出てきていることは間違いないでしょう」（前出・芸能プロ関係者）

新作の発表をファンは心待ちにしている。