《ガンダムSEED見てた人は玉置成実さん刺さるよね。現在38歳になって印象変わってたよね。美魔女で最強になったと思うよね》

6月18日、あるユーザーがXに投稿したそんなポストが話題となっている。

「ユーザーが、シンガーで女優の玉置成実さんの近影3枚とともに冒頭のポストをしたところ、19日現時点で158万回を超えるインプレッションを記録しています。

玉置さんといえば、14歳だった2003年に『Believe』で歌手デビュー。同曲は『機動戦士ガンダムSEED』第3クールのオープニングテーマに起用され、大ヒットを記録。彼女自身も “彗星の如く現れた謎の美少女” というキャッチコピーでブレイクしました。

当時から歌唱力のみならず、ビジュアルのよさにも定評がありましたが、ユーザーがアップした3枚の写真は、玉置さんがトレーニングウェアに身を包んだ胸元が強調されているカットで、セクシーなものばかり。

14歳でのデビュー当時を知るファンからすれば、現在38歳となった玉置さんの大人の色香あふれるカットに驚いた人が多いのでしょう」（スポーツ紙記者）

謎の美少女から、すっかり大人の女性となった玉置の近影に、コメント欄には

《これはビックリだね。今の玉置さんこんなに美魔女になってたとは》

《SEED見てた頃は中学生くらいだった俺、今38歳の玉置さん見て『歳取ったの自分だけやんけ！』ってなるわ 美魔女で最強ってマジで同意》

といった声のほか、デビュー時の玉置が14歳だったことを知らないユーザーからは

《俺より年下のわけないやろ ワイ高校生の時のアニメやぞ》

といったツッコミを寄せる者も出ている。

「玉置さんのInstagramには、タイトなウェアに身を包んだパーソナルトレーニング中の写真も多くアップされています。

20周年だった2024年には、WEBザテレビジョンのインタビューに『私はデビュー当時から「ジャネットジャクソンになりたい」と言い続けていて』と語るなど、理想の高みを目指して、体型管理とダンスも含めたパフォーマンス向上に余念がない様子。

38歳とは思えない若々しさは、その努力の賜物なのでしょう」

改めて、スタイルのよさと大人のビジュアルに注目が集まった玉置。これからも多くのファンが応援するに違いない。