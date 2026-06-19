元TBS枡田絵理奈アナ、“簡単”ベイマックスのビンゴライス弁当に反響「素敵なアイデア」「食べるのがもったいない」
【モデルプレス＝2026/06/19】元TBSでフリーアナウンサーの枡田絵理奈が6月19日、自身のInstagramを更新。3つの手作り弁当を公開した。
【写真】40歳元TBS美人アナ「素敵なアイデア」簡単に作れるベイマックスのビンゴライス弁当
枡田は「ベイマックスのビンゴライス」とつづり、ディズニー映画のキャラクター・ベイマックスを象った白米が乗せられた3つの弁当を公開。「ビンゴライスとは、広島県福山市の特産品『ビンゴソース』を使った、挽肉と野菜を炒めた物をご飯にかけたもので、福山では給食にも出てくるメニューです」と紹介し、「本当に美味しすぎる 1本で味決まるし、また絶対リピートする！」「どんな食材でも美味しくなるから、好き嫌い克服ソースとも言われているとか…」とその魅力を記している。
さらに、ベイマックスの白米部分については「ベイマックスは、ディズニーで買った型で作りました」「海苔のカッターもついてて、簡単にベイマックスを作れてとても良い」と明かしている。
この投稿に、ファンからは「めっちゃ美味しそう」「真似して作ってみたい」「蓋を開けた瞬間笑顔になりそう」「弁当箱がカラフルで可愛い」「素敵なアイデア弁当」「食べるのがもったいない」といったコメントが寄せられている。
枡田は、2014年12月25日にプロ野球・広島東洋カープの堂林翔太選手と結婚。2015年に第1子男児、2017年に第2子女児、2019年に第3子女児が誕生している。（modelpress編集部）
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【写真】40歳元TBS美人アナ「素敵なアイデア」簡単に作れるベイマックスのビンゴライス弁当
◆枡田絵理奈、ベイマックスのビンゴライス公開
枡田は「ベイマックスのビンゴライス」とつづり、ディズニー映画のキャラクター・ベイマックスを象った白米が乗せられた3つの弁当を公開。「ビンゴライスとは、広島県福山市の特産品『ビンゴソース』を使った、挽肉と野菜を炒めた物をご飯にかけたもので、福山では給食にも出てくるメニューです」と紹介し、「本当に美味しすぎる 1本で味決まるし、また絶対リピートする！」「どんな食材でも美味しくなるから、好き嫌い克服ソースとも言われているとか…」とその魅力を記している。
◆桝田絵理奈の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「めっちゃ美味しそう」「真似して作ってみたい」「蓋を開けた瞬間笑顔になりそう」「弁当箱がカラフルで可愛い」「素敵なアイデア弁当」「食べるのがもったいない」といったコメントが寄せられている。
枡田は、2014年12月25日にプロ野球・広島東洋カープの堂林翔太選手と結婚。2015年に第1子男児、2017年に第2子女児、2019年に第3子女児が誕生している。（modelpress編集部）
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