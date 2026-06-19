「今日好き」内田金吾（きんご）初ハイトーンで雰囲気ガラリ「イケメン度増してる」「めちゃくちゃ新鮮」と反響
【モデルプレス＝2026/06/19】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた内田金吾が6月18日、自身のInstagramを更新。イメージチェンジした姿を公開した。
【写真】「今日好き」出身イケケメン「めちゃくちゃ新鮮」初ハイトーンで雰囲気ガラリ
内田は「初ハイトーン 1週間くらいだったかな〜」とつづり、屋外で撮影したソロショットを投稿。これまでのブラウンから透明感のあるハイトーンに髪色をチェンジした姿が収められており、端正な顔立ちがより引き立っている。グレーのTシャツに黒のロングパンツを合わせたスタイルで、ポケットに手を入れてポーズをとる姿や横顔ショットなどを披露している。
この投稿は「イケメン度増してる」「カッコよすぎてため息」「ビジュ最強すぎ」「めちゃくちゃ新鮮」「印象変わってびっくり」と反響を呼んでいる。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。内田は「夏休み編2025」にて多田梨音とカップル成立したが、2026年6月14日にSNSを通じて破局したことを報告した。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」出身イケケメン「めちゃくちゃ新鮮」初ハイトーンで雰囲気ガラリ
◆内田金吾「初ハイトーン」イメチェン姿披露
内田は「初ハイトーン 1週間くらいだったかな〜」とつづり、屋外で撮影したソロショットを投稿。これまでのブラウンから透明感のあるハイトーンに髪色をチェンジした姿が収められており、端正な顔立ちがより引き立っている。グレーのTシャツに黒のロングパンツを合わせたスタイルで、ポケットに手を入れてポーズをとる姿や横顔ショットなどを披露している。
◆内田金吾の投稿に「イケメン度増してる」と反響
この投稿は「イケメン度増してる」「カッコよすぎてため息」「ビジュ最強すぎ」「めちゃくちゃ新鮮」「印象変わってびっくり」と反響を呼んでいる。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。内田は「夏休み編2025」にて多田梨音とカップル成立したが、2026年6月14日にSNSを通じて破局したことを報告した。（modelpress編集部）
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