2026/27シーズンに向けた新ユニフォームがお披露目

J1鹿島アントラーズは6月19日、2026/27シーズンで着用する新ユニフォームデザインを発表した。

新ユニフォームのコンセプトは「NEXT TEN」。Jリーグと天皇杯の二冠を達成し、世界一をかけた舞台で戦った2016シーズンのユニフォームからインスパイアされている。クラブ創設35周年という節目を迎える新シーズンに向け、「あの悔しさから十年」「世界を獲りにいく十年」として、新時代へ進む確かな決意が込められた一着となっている。

デザイン面では、2016シーズンにフロント部分で用いられたクラブカラーであるディープレッドとダークネイビーのハーフ&ハーフのグラフィックをさらに進化させ、4分割のカラーブロックを採用した。伝統を重んじつつも、クラブのさらなる進化と世界での躍進という想いが込められたインパクトのあるデザインが実現。過去の栄光をさらに塗り替え、常勝軍団としての進化と世界への挑戦を象徴する1着に仕上がっている。（FOOTBALL ZONE編集部）