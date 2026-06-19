太陽の光に当たることができない難病を患う5歳の男の子の母親が息子を主人公にした絵本をつくりました。絵本に込めた思いを地元・浜松市の中学生に伝えました。



おととい6月17日、浜松市浜名区の中学校。



（記者）

「海陽君こんにちは」



（新貝 海陽君5歳の母･真夕さん）

「こんにちは。お願いします」



母親と訪れたのは浜松市に住む新貝海陽君5歳です。



太陽に当たれない難病「色素性乾皮症」と闘っています。





（母･真夕さん）「13冊でよろしいですか？」（校長）「13でいいです。はい」母・真夕さんが学校に手渡したのは海陽くんを主人公にした絵本。タイトルは「うみちゃんとたいようのはなのひみつ」。被り物を身に着けた「うみちゃん」が、家族と思い出をつくっていくストーリーです。市内145の小中学校やクラウドファンディングに協力してくれた人たちに800冊以上を届けました。海陽くんが色素性乾皮症と診断されたのは生後3か月のとき。紫外線を浴びるとやけどのような症状が出る進行性の難病で、紫外線を避け続けても30歳ごろまでに亡くなるとされています。治療法はまだありません。（母･真夕さん）「大丈夫だよ。屋根あるから大丈夫」この日、海陽くんが母親と向かったのは約300人の生徒が待つ学校の体育館。（新貝 海陽君の母･真夕さん）「きょう一緒に来ているのが海陽です」（海陽君）「海陽です」講演のテーマは「命の大切さ」。真夕さんが伝えたのは、病気が進行する海陽君の症状、そして「今を生きる大切さ」です。（新貝 海陽君の母･真夕さん）「3月、4月に聴力検査をしました。少しではありますが、聴力の低下が見られました。吃音がひどくなりました。5月の終わりになって、とてもとてもひどくなり、とても話しにくくなりました。できないことをできないと考えるのではなく、できないことを考えて工夫してできるに近づける。そうすると、本当にできるようになってきます」講演の最後に行ったのはスライドに映した絵本の読み聞かせ。作品に込めた思いも伝えました。（母 真夕さん）「この帽子と手袋をつけて、僕は外の世界へ出られるようになったんだ。シャキーン」（海陽君）「オッケー」（母 真夕さん）「うみちゃんは、ちょっぴり勇気を出して、外の世界へ飛び出しました。待っているだけでは、願っているだけでは、奇跡はやってきてくれないから、その奇跡を海陽とともに迎えに行こうと思います。その奇跡までの道のりを皆さんと歩んでいきたい」「自分の幸せは自分で見つけられる」真夕さんは難病と闘いながら前向きに生きる息子の姿を広く伝えたいと思っています。（中学生）「しっかり難病の人たちへの支援が少しでもできるような社会になってほしいと思います」（中学生）「自分の幸せを自分でつかむということは、他人から与えられる幸せもあると思うけれど、自分からつかむ幸せはやっぱ感じるものが違うので、そういうところが印象に残りました」（母 真夕さん）「私の絶対的なベースはやっぱり海陽を治すこと。海陽を治す天才に行きつきたい。第1段階の目標を終えることができ、全国、世界という風に考えているので、第1歩はできたのかなという風に考えてます」治療法がない息子の病気を治したい。その思いは多くの人に広がっています。