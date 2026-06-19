日本サッカー協会元会長（現相談役）の川淵三郎氏（89）が19日、ZOZOマリンスタジアムのロッテ―楽天戦の始球式を務めた。

年齢と同じ「89」の背番号に、ロッテ監督と同じ「SABURO」の背ネーム。マウンドからワンバウンドでホームに白球を届け、スタンドからは大きな拍手が注がれた。投球後にはサブロー監督から花束が贈られた。

試合はオフィシャルスポンサーである株式会社スズケンの冠協賛試合「建築工房櫓 PRESENTS 心を一つに共に戦おう！スペシャルナイター」として開催。打者は日本バスケットボール協会会長、B.LEAGUEチェアマンの島田慎二氏、審判にブリオベッカ浦安・市川監督兼育成アドバイザーの都並敏史氏、捕手は株式会社スズケン建築工房櫓代表取締役社長の鈴木健二氏が務めた。

川淵氏は「3年連続3回目の始球式でしたが、ここを目標にして一生懸命身体を鍛えてきたのでいい投球ができました。サブロー監督とは同じ名前で親しいんでね、この球場で優勝してもらいたいなといつも応援してます。僕が始球式やった時は2連勝してるんで今日もマリーンズの勝利を願ってます。サッカー日本代表も決勝トーナメントに出るのはもう絶対条件だと思う。そのためにも選手が一致団結して頑張ってくれることを、僕自身ものすごく期待してます」とコメントした。