6月18日に阿波市で、パトカーに車を衝突させ逃走した公務執行妨害の容疑者らについて、警察はグループの1人とみられる男を逮捕、1人から任意で話を聞いています。



しかし全部で4人とみられるグループのうち残る2人はいまだ見つかっておらず、今も警察による捜索が続いています。

警察によりますと、18日午後2時50分ごろ、香川県警から徳島県警へ「不審車両が徳島県に入った」と連絡がありました。

連絡を受けて捜索していた警察官が、午後3時20分ごろ不審車両を発見しパトカー2台で追跡。



すると不審車両は阿波市阿波町のショッピングセンター駐車場に入り、パトカーに衝突して逃走したということです。

（記者）

「車両はあのあたりに乗り捨ててあったということです」



警察が見失った不審車両を再び見つけたのは約15分後。



不審車両は約8キロ離れた阿波市市場町の山中に乗り捨てられていました。

（近隣住民）

「（犯人が）逃げている話だが、気が気でないんで見ているんですけど、心配ですよね」

「イノシシとかそういう風なんは出てきますけどね、悪さした人間が現れることはない」

「すぐつかまってほしい」

夜になっても警察は70人態勢で捜索を続けました。

すると午後8時30分ごろ、阿波市市場町の住民から「遭難したので助けてと男が家に来ている」と110番通報がありました。

通報を受けて駆けつけた警察官が男を見つけ、任意で聞き取りを行ったところ、麻薬の使用の疑いが強くなったため検査を実施、その結果、大麻を使用した疑いで、警察は19日午前8時57分、男を逮捕しました。

（記者）

「午後2時8分、容疑者を乗せた車が徳島中央警察署に入っていきます」

「顔を両手で隠していて、表情は確認することができません」



逮捕されたのは、住所不定・無職の男・22歳で、警察は発見場所などから、捜索が続いていたグループのうちの1人とみています。

(記者）

「県警のヘリコプターが車両が、乗り捨てられた付近を上空から捜索しています」

また警察は、もう1人、グループのメンバーとみられる人物を発見し、任意で話を聞いているということです。



警察は、防犯カメラやドライブレコーダーの映像などから、グループを4人と見ていて、現在も残る2人の行方を捜しています。

(記者）

「阿波市内の小学校に来ています。本来登校する生徒たちが多い時間帯ですが、見てください

「校舎内に生徒の姿は確認できていません」

事件を受け、阿波市教育委員会は19日、市内にある14すべての小中学校を臨時休校としました。



発生から24時間以上が経過し、住民からは不安の声が上がってます。

（住民）

「子どもらが迷惑がっているような平和な村だから、こんなことないよな、今まで」

「77年住んでいて初めて」

「夜も恐ろしい不安になる」



住民たちの不安な夜は続きます。