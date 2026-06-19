AKB48が8月19日にリリースする68枚目シングル「好きish」のビジュルが19日、公開された。

同シングルのセンターは“顔面重要文化財”とも称される19期生伊藤百花（22）。渡辺麻友さん以来12年ぶりに2作連続センターを務める。

「好きish」のメインビジュアルは、ピンクを基調としたガーリーでポップな世界観となっている。伊藤ら選抜メンバー16人が、いつもとイメージの違うメイクやヘアスタイル、そして夏らしいパステルカラーの衣装で、ハート形のレコードプレーヤー上に並ぶ。王道の夏曲…？それとも…？リリース日に向けてイメージや期待感が膨らむ、メンバーもお気に入りのビジュアルが完成した。

また、リリースからちょうど2カ月前のビジュアル公開に合わせ、伊藤が得意だというなぞかけでPR。「待ち遠しい『好きish』のリリース日まで、とかけまして、コーヒーショップでテイクアウトしたカップと解きます。その心は…どちらも、あける（明ける・開ける）のが楽しみな、ふたつき（ふた月・蓋付き）です！」とかわいらしくアピールした。

さらに、明日20日から同シングルのリリース記念イベントが開催される。会場にはメインビジュアルと同じ衣装姿の選抜メンバー16人の等身大パネルが登場するほか、新企画「推朱印帳（おしゅいんちょう）」も開始。「推朱印帳」を購入し、開催会場毎の推朱印を押して全ページを開催日程の異なる推朱印で埋めると、希望のメンバーの直筆サインと引き換えることができるという。