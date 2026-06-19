可愛すぎる帽子コーデを披露したわんこの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で13万7000回再生を突破し、「絶妙な小ささw」「目釣り上がってるの好きw」「めちゃくちゃ笑いました」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：試しに『犬の帽子』を買ってみた結果→被せてみると、サイズを間違えていて…思っていたのと違う光景】

犬用の帽子を買ってみたら…

TikTokアカウント「kumikumi0605」の投稿主さんは、柴犬の『レオ』くんとの日常を紹介しています。ある日、ネットショップで買い物をしていた投稿主さん。あと少しで送料無料になることに気付き、「せっかくだし」と軽い気持ちで犬用の帽子をカートに追加したそうです。

届いた帽子をさっそくレオくんに被せてみたところ、思わぬ事態が発生。どうやらサイズ選びを間違えてしまったようで、帽子が明らかに小さかったのです。頭にぎゅっと食い込むような状態になり、レオくんの目はキュッと吊り上がり気味。本人は真面目な顔をしているのに、どこかコミカルな見た目になってしまったそうです。

意外と気に入っている！？

ところが、そんなタイトすぎる帽子をレオくん自身は意外にも気に入っていたようです。投稿主さんが「もう外そうか」と帽子に手を伸ばすと、レオくんは表情を変えて抵抗開始。まるで「これは僕のだから！」と言っているかのように力を入れ、簡単には取らせてくれなかったそうです。

サイズは明らかに合っていないのに、本人だけはすっかり満足げ。そのギャップがなんとも微笑ましく、見ている人たちを笑顔にしました。思いがけず生まれたピチピチ帽子スタイルは、レオくんのお気に入りファッションになったのかもしれません。

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「似合ってるよ！」「ちょっと嫌そうなのがまた可愛い」「 うちの柴犬にもほしい」など沢山の反響がありました。

オシャレなレオくん

実はレオくん、顔まわりのオシャレには強いこだわりを持っているそうです。頭をタオルでゴシゴシ拭かれるだけでも不満そうな顔を見せ、ときには怒ってしまうこともあるのだとか。

一方で、服はあまり好みではないようで、着せられると少しテンションが下がってしまうそうです。しかし帽子だけは別格。さまざまなデザインの帽子を被りこなし、自慢げな表情を見せてくれるのだとか。どうやらレオくんにとって、オシャレは“帽子派”らしいのでした。

TikTokアカウント「kumikumi0605」には、レオくんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「kumikumi0605」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。