日本酒の話題です。



消費の落ち込みなどから県内の酒蔵はピーク時の半数以下にまで減っています。



こうした中、日本酒をテーマにしたイベントが能代市で開かれ、参加した人たちが「まちに酒蔵があるということ」について考えました。



能代市の中心部。



酒店だった建物を改装した、飲食店などが入るビルです。



この日、オープン4周年を記念して行われたのは、絞ったばかりの日本酒の試飲会。





来場者「おいしいです。待ってました」来場者「ようやく待望のお酒が飲めたなという感じでうれしいです。倍おいしいです」多くの人が待ちわびた日本酒。来場者「しみますね」「お疲れ様です。ここまでの道のり」製造したのは、能代市で唯一の酒蔵、喜久水酒造の平澤喜一郎さんです。平澤喜一郎さん「一杯飲んだ瞬間のみなさんの感動、カッと目を見開いておぉおいしいっていう一瞬の表情をたくさん見ることができて、復活して良かったなと心から思っています」口にした人が思わず目を見開く、香りと味わい。経営難による事業停止を経て、約2年ぶりに復活しました。140年余り前、能代市中心部の万町で初代・平澤喜三郎が創業した、喜久水酒造。復活を支援したのが、同じく万町にルーツがある建設会社です。中田建設 能代本店長 後藤健二さん「この能代の街から酒蔵を無くしたくないという一番の非常に大きな思いで」「酒蔵も街のインフラのひとつだという話をしております」喜久水酒造 平澤喜一郎さん「おいしいお酒を造るっていうのは、昔から変わらず信念としてやってきたので、それが継続できることの喜びを味わわせていただき非常に感謝しております」試飲会に先立って行われたトークイベント。テーマは「まちに酒蔵があるということ」です。東日本大震災の津波で酒蔵が流され、原発事故の影響も受けた福島県浪江町の酒造会社のエピソードが紹介されました。casane tsumugu 田宮慎さん「大漁のときは磐城壽でみんなでお祝いする。結婚式のときも磐城壽でお祝いすると。葬式のときとか法事のときとかハレの日もケの日もそこに地元の酒がいつもある、そういう存在だし、浪江のみなさんそこにいられなくなってしまったので、それぞれが移動可能な所に散り散りになってしまったんですけど、その中で地元のアイデンティティというか誇り・愛着みたいなものを保っていける唯一の存在として磐城壽というお酒があって、それをなんとか消さないようにということで引き続き造っているそうです」地域に根差し、その土地ならではの個性がある日本酒。しかし、消費の落ち込みから、県内の酒蔵の数は昭和のピーク時から半分以下に減っています。来場者「大事にしないともう飲めなくなっちゃうんだというのはすごいショッキングなニュースだって感じてました。意識して見たり買ったりするだろうなって思います」来場者「酒蔵さんの思いを聞いてもっと身近に考えられるようになりました。もっと喜久水さんのお酒を飲んで盛り上げていきたいなと思います」のしろ家守舎 湊哲一さん「酒蔵なくならなくてよかったよねみたいなことをみんなが思うようになれば、まだお酒飲める人しか感じられないけど、文化がなくなったら本当に後悔するんだよねって思えるようになったら、本当に希望ですよね」事業停止を経て、酒造りを続けることの使命感を新たにした平澤さん。喜久水酒造 平澤喜一郎さん「すごくみんなに応援されているのが実感できてこれから10年、100年積み重ねていける企業になりたいなと思いました」酒蔵を守ることはまちの伝統、そして文化を守ること。その灯を絶やさないための挑戦はこれからも続きます。♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢能代市では、伝統工芸品の漆器・能代春慶が途絶えた状態となっていますが、失って初めてその大切さに気づくものって本当に多いですよね。当たり前のようにある秋田ならではの伝統や文化、大切にしていきたいと思いました。喜久水酒造の新酒は今月末以降に発売される予定です。※6月19日午後6時15分のABS news every.でお伝えします